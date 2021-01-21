На Урале проверят выставку, где животных держат в тесных клетках

Выставка животных в торговом центре Серова оказался в центре скандала после того, как в соцсетях опубликовали фотографии обезьян, которые сидят в стеклянных узких вольерах.

Проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем содержании животных организовала прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Отмечено, что с начала 2020 года не допускается проводить мероприятия, где посетителям предоставляется физический контакт с животными (статья 15 ФЗ №498).

После проверки обещают дать правовую оценку действиям организаторов. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.