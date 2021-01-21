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21.01.2021 16:40
Рубрика: Культура

На Урале разработали проект по сохранению памятников культуры

Текст: Анна Шиллер
Финалистка конкурса "Молодежный управленческий резерв УрФО - Команда Урала" придумала, как поднять престиж памятников культурного наследия.

У Алены Хвалыбовой, которая за время учебы в вузе успела поработать в госведомствах, такой проект назрел давно. Будучи сотрудником отдела приватизации госимущества, она увидела: спрос на объекты культурного наследия со стороны бизнеса очень низкий - мешают административные барьеры, нежелание восстанавливать памятники за свой счет.

Фото: iStock
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- Мой проект "Сохраним вместе" предполагает участие государства в решении этой проблемы через поддержку собственников объектов. Скажем, мер в сфере налогообложения, разработки проектной документации. Проводя опрос в соцсетях, я узнала, что интерес к памятникам есть, вот только для работы по их сохранению люди хотят получить какие-то гарантии от госорганов, в том числе матпомощь, - рассказала она "РГ".

Дискуссию об ответственности за сохранность подобных объектов, которые находятся в частной либо государственной собственности, ведется давно. Но зачастую смена владельца сооружений не меняет ситуацию, потому что те представляют интерес в лучшем случае для общественности. Алена надеется своим проектом повысить внимание к этому вопросу.

Она в числе 36 победителей, которых наградили организаторы конкурса - аппарат полпредства в УрФО и Уральский институт управления РАНХиГС - сейчас вместе с наставником будет воплощать идею в жизнь.

К слову, проекты участников курируют и представители бизнеса, которые оценивали перспективность идей. Разработать инициативу по улучшению социальной среды было итоговым заданием для 101-го финалиста, 36 из которых отстаивали честь Свердловской области. Конкурс для пополнения кадрового резерва регионов Урала молодыми специалистами (от 17 до 35 лет) - студентами и управленцами с опытом проходит второй год.

В регионах Культура Арт Архитектура Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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