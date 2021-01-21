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21.01.2021 15:04
Рубрика: Экономика

На Урале создадут кластер для производства высокоскоростных поездов

Текст: Анна Шиллер
В трех регионах - участниках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) - появится машиностроительный кластер для разработки высокоскоростных поездов и городского транспорта. О новом проекте, который реализуют предприятия Среднего Урала вместе с партнерами из Курганской и Челябинской области, "РГ" рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Как пояснили на заводе "Уральские локомотивы", где уже выпускают современный подвижной состав, благодаря научному подходу в известные электропоезда "Ласточка" удалось интегрировать российские системы управления, которые позволили сделать составы гибкими по количеству вагонов. В настоящее время предприятие планирует принять непосредственное участие в проекте высокоскоростной магистрали. Для его реализации необходимо будет также привлечь ученых.

Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области
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- Мы планируем создать скоростной поезд с крейсерской скоростью 360 километров в час, который будет обслуживать участок Санкт-Петербург - Москва с 2026 года. Мы рассчитываем в рамках работы НОЦ на сотрудничество в сфере производства тяговых приводов, силовой электроники, разработки материалов с новыми качествами и свойствами, - говорит Виталий Брексон, первый заместитель гендиректора по технической политике завода.

Подвижные составы - один из четырех основных проектов НОЦ (а всего в работе их 43). Уральцы берут планку еще выше: запустить возвращаемую ракету-носитель с выводом на околоземную орбиту для коммерческих полетов. Кроме того, экологически безопасные технологии для атомной промышленности, городского транспорта и медицины, скажем в области реконструктивной хирургии и изготовления протезов.

Напомним, в прошлом году Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" стал победителем в конкурсе федеральных грантов (поддержка составит 634 миллиона рублей), где отобрали пять научно-образовательных центров по всей стране. Сейчас в его составе 58 участников, из них 39 бизнес-партнеров, которые готовы инвестировать проекты, 9 университетов и 10 научных организаций.

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