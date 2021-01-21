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21.01.2021 07:46

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На Урале выдан первый льготный кредит на цифровизацию бизнеса
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 11(8362)
Первый льготный кредит в рамках программы Минцифры, нацеленной на поддержку цифровой трансформации бизнеса, выдан в Свердловской области. 50 миллионов рублей заемщик - один из лидеров российского рынка аутсорсинговых контактных центров - направит на развитие собственной IT-инфраструктуры.

Средний Урал активно участвует не только в этой, но и в других программах нацпроекта "Цифровая экономика", запущенного в стране в 2018 году. В частности, одно из важнейших направлений - подготовка кадров. Несмотря на хорошую научно-образовательную базу, региональным компаниям остро не хватает специалистов для развития этой сферы.

- Чтобы решить проблему, в рамках нацпроекта мы совместно с региональным министерством образования реализуем проект "Кадры для цифровой экономики". Стоит задача ежегодно увеличивать количество выпускников по IT-специальностям на 10 процентов и наращивать прием на соответствующие направления подготовки в вузах, - рассказал директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Как цифровизация меняет повседневную жизнь россиян

В 2020 году план перевыполнили на 43 процента: вузы и средние профессиональные образовательные учреждения выпустили 12 903 профильных специалиста. С 2021 года уральцам доступна также система персональных цифровых сертификатов номиналом 10 тысяч рублей, которые позволят пройти обучение по программам повышения квалификации по таким направлениям, как искусственный интеллект, программирование, 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных и др.

Цифровизация стала актуальной задачей для самых разных отраслей экономики региона. Так, в прошлом году открылся инжиниринговый центр для машиностроения. Создан он на базе УрФУ на средства федерального гранта. Общий объем финансирования - 144 миллиона рублей. Центр занимается цифровым моделированием, что позволяет сократить срок разработки и тестирования различных деталей, созданием "цифровых двойников" продукта и производственного процесса, модернизацией IT-инфраструктуры предприятий, подготовкой специалистов в области цифрового инжиниринга. Одна из передовых отраслей в плане цифровизации - энергетика: Екатеринбург стал первым в России городом, где внедрена интеллектуальная система теплоснабжения.

Продолжается работа по переводу в цифровой формат государственных и муниципальных услуг. За прошлый год в Свердловской области запустили 52 новых цифровых сервиса для межведомственного и межмуниципального взаимодействия. По-прежнему стоит задача унифицировать муниципальные услуги: сделать их экстерриториальными и также перевести в онлайн.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В ходе цифровизации могут исчезнуть пять профессий

Для того чтобы обеспечить обратную связь власти с населением, в ближайшее время у жителей Среднего Урала появится доступ к сервису "Активный гражданин". К слову, в регионе скоро практически не останется населенных пунктов, не имеющих скоростного доступа в Интернет. В 2020 году активно подключали к Сети социальные объекты на отдаленных территориях. Во многих муниципалитетах операторы завершили эту работу раньше срока - как раз вовремя, когда страна переходила на дистанционный режим работы и учебы. В 2020-м власти понизили планку для населенных пунктов: раньше в программу попадали лишь те, где проживает от 250 до 500 человек, теперь - деревни и поселки с населением от 100 до 500 жителей.

В непростые времена - в разгар пандемии - подоспели изменения в Федеральный закон "О связи", позволяющие регионам субсидировать сотовым операторам создание и обслуживание инфраструктуры на малонаселенных территориях и вдоль региональных трасс. Компаниям это невыгодно, поэтому без бюджетной поддержки проблему не решить. Нормативная база и порядок работы у властей теперь есть, пилотные территории выбраны, операторы готовы сотрудничать, осталось решить вопрос с бюджетным финансированием: на Среднем Урале намерены изыскать на это ресурсы.

Прямая речь

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

- Человечество уже вступило в цифровой этап своего развития. Мир вокруг нас еще продолжает выглядеть привычно, однако "цифра" незаметно пронизывает все сферы жизни и оказывает на нас растущее влияние. Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы федеральных и других органов власти. Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время изменят наш мир.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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