На Урале завели уголовное дело из-за "сталактитов" в общежитии

В Чебаркуле Челябинской области возбуждено уголовное дело из-за разрухи в здании общежития, жители которого много лет пытаются добиться расселения. Бездействие властей и коммунальщиков квалифицировано по статье о халатности, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- Проведенная в Чебаркуле доследственная проверка подтвердила факты непринятия мер к ремонту и обслуживанию жилого здания, - рассказал представитель ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей компании. А также принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав жильцов.

О своем бедственном положении жители здания общежития по улице Электростальской сообщили в региональный штаб ОНФ. По их словам, споры вокруг статуса проблемного дома ведутся уже много лет. Фундамент сыпется, в полу и потолках зияют дыры, проводка сожжена, из гнилых труб в подвале течет вода. В сезон дождей общежитие топит насквозь - с последнего этажа по первый. А с приходом холодов здание вымерзло настолько, что напоминает ледяную пещеру. Между тем в мэрии провели обследование дома и постановили, что вместо переселения здесь целесообразно сделать капитальный ремонт, которого с 1968 года не проводилось ни разу.

Естественно брать на баланс такие руины не хотела ни одна управляющая компания в городе.

- Только по требованию прокурора мэрией была назначена управляющая организация и решен вопрос о выделении трех миллионов рублей на проведение капитального ремонта, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Однако его даже не начали. В этой связи в отношении директора управляющей компании возбуждено административное дело по статья о "Нарушении правил содержания и ремонта жилых помещений". А городской суд направлен иск о принуждении УК к управлению многоквартирным домом.

Как пояснили в ОНФ, до сих пор жители общежития были предоставлены сами себе. Когда несколько лет назад в доме рухнул целый лестничный пролет, ремонтировать его им пришлось своими силами. Конструкцию приварили и используют на свой страх и риск до сих пор. Собрав деньги, они даже провели независимую экспертизу, которая опровергла утверждение, что здание пригодно для проживания.

"Износ несущих конструкций в частности составляет 77 процентов, а общий износ здания - 74,37 процента", - говорит жительница дома Марина Исламова.

Активисты Народного фронта намерены побудить чиновников предоставить людям для временного проживания маневренный жилой фонд и инициировать процедуру расселения. Соответствующее обращение направлено в прокуратуру региона.