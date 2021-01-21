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21.01.2021 10:20
Рубрика: Экономика

Свердловские приставы взыскали более 300 миллионов рублей алиментов

Текст: Екатерина Призова

В Свердловской области взыскали более 300 миллионов рублей в пользу детей.

Фото: iStock
В Коми мать заплатила троим детям 10 копеек алиментов

"38 тысяч родителей выплачивают алименты в принудительном порядке", - уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В общей сложности в прошедшем году в работе у ведомства находилось исполнительных производств по взысканию выплат на несовершеннолетних на сумму четыре миллиарда рублей.

Вышеназванные триста миллионов были взысканы принудительно. Кроме этого, у 11 тысяч должников, которые сообща не выплатили своим отпрыскам по более двух миллиардов рублей, долги удерживают из заработной платы. При этом 581 должника пришлось разыскивать.

"В 2020 году составлено более трех тысяч протоколов об административном правонарушении ст. 5.35.1 КоАП РФ. В отношении 1 160 родителей возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). У восьми тысяч уральцев стоит запрет на регистрацию авто и недвижимости", - говорится в сообщении надзорного органа.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов

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