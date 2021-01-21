В Челябинске приступил к работе новый начальник УФСБ

Указом президента РФ начальником УФСБ России по Челябинской области назначен генерал-майор Дмитрий Иванов, ранее руководивший территориальным органом госбезопасности в Томской области.

- Сегодня Дмитрий Валерьевич Иванов представлен коллективу и приступил к исполнению должностных обязанностей начальника УФСБ по Челябинской области, - сообщили в пресс-службе - Ранее он возглавлял территориальный орган государственной безопасности по Томской области. Имеет государственные награды.

Прежний руководитель челябинского УФСБ, генерал-лейтенант Сергей Сизов, прослуживший в Челябинске полтора года, переведен на должность начальника УФСБ по Новосибирской области, отметили в ведомстве.