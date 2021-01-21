Челябинское научно-производственное объединение, выпускающее электромашины, совместно с учеными госуниверситета разрабатывает инновационную климатическую установку. Как сообщили на предприятии, она будет работать на иных физических принципах, чем ее предшественники. В основу положен так называемый магнитокалорический эффект (МКЭ) - способность любого магнитного материала менять температуру под воздействием магнитного поля, как это происходит при сжатии или расширении газа, пара в традиционных холодильных установках.

Некоторое время назад специализированное российское издание отметило, что создание компактного, экологически безопасного, энергетически эффективного и высоконадежного холодильного устройства чрезвычайно актуально в наши дни. Это обусловлено целым рядом серьезных претензий к эксплуатирующимся охлаждающим системам. Известно, в частности, что утечка рабочих газов (хладагентов) способствует разрушению озонового слоя и глобальному потеплению. Увы, проблема магнитного охлаждения в России решается только на уровне научных лабораторий, хотя именно отечественные ученые в начале 1990-х выполнили первые работы по теории и практике применения МКЭ.

Применение магнитных охладителей позволит уменьшить энергозатраты на кондиционирование в разы

Сегодня, однако, челябинцы обещают заметно продвинуться в этом направлении, представив в ближайшее время экспериментальный образец кондиционера - уже идет его сборка. На заводе считают: это станет прорывом в создании систем кондиционирования и отопления для спецтехники и гражданской продукции.

- Экспериментальный образец, который мы увидим через 3-4 месяца, покажет жизнеспособность идеи, - уверен начальник отдела систем жизнеобеспечения предприятия Айдар Бурибаев. - Дальнейшее исследование будет заключаться в выборе оптимальных материалов и технологий для промышленного применения этих установок. Мировые лидеры в производстве климатических систем имеют образцы магнитных кондиционеров, которые при комнатных температурах позволяют получить охлаждение на 2-3 градуса. Чтобы выйти на промышленный уровень, необходимо достичь перепада температур порядка 15-20 градусов. Соответственно, нам нужно поднять эффективность применения данных систем в 5-6 раз.

В этой работе предприятие выступает в качестве индустриального партнера научного центра, имеющего свой задел и наработки. Челябинские ученые в течение последних лет вели международный проект и получили многообещающие результаты в области низких температур. Поэтому инженеры-конструкторы предприятия уверены, что инновационная климатическая установка откроет для компании новые рынки сбыта, где в ближайшее десятилетие не будет конкурентов.

- Подобных климатических установок в мире не существует, - отмечает заместитель гендиректора, главный конструктор предприятия Василий Кардаполов. - Наше изделие будет отличать от традиционных кондиционеров компактность и безопасность для экологии. Согласно статистике, сегодня около 20 процентов всей электроэнергии, производимой в мире, тратится на кондиционирование воздуха. Через 10-15 лет эта цифра возрастет примерно вдвое. Дальнейшее использование традиционных кондиционеров и холодильников становится слишком затратным. Применение же магнитных охладителей позволит уменьшить энергозатраты в разы. Повышенные показатели надежности также являются немаловажным преимуществом магнитных охладителей. Они достигаются за счет отсутствия в них вращающихся элементов и устройств, работающих при повышенном давлении.