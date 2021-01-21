В Челябинске завели дело об избиении девочки матерью в аэропорту

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об избиении 13-летней девочки в аэропорту Челябинска. Побои пострадавшей нанесла ее мать, жительница города Сочи, сообщили в четверг в Уральской транспортной прокуратуре.

- По версии следствия, 11 января, находясь в аэропорту Челябинска, женщина нанесла своей дочери не менее пяти ударов в область головы, причинив ей телесные повреждения в виде сотрясения мозга, - передает пресс-служба ведомства. - Действия матери квалифицированы по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте, сразу после инцидента ребенок был доставлен в медпункт аэровокзала.

- Конфликтная ситуация произошла во время посадки на утренний рейс Челябинск - Сочи, - пояснила представитель линейного управления полиции Вера Кухтина. - 39-летняя пассажирка отправила дочь на посадку, а сама приобретала сувениры в зале внутренних авиалиний. У стойки регистрации у женщины возник конфликт с представителем авиакомпании из-за перевеса ручной клади, и ее отстранили от перелета. А когда она предложила дочери лететь одной, и девочка отказалась, нанесла ей несколько ударов по голове, в том числе и пакетом с сувенирной продукцией.

Прокурор Хостинского района Сочи уже проинформирован об обстоятельствах инцидента и необходимости проверки органов системы профилактики по работе с указанной семьей, отметили в транспортной прокуратуре.