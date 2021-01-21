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21.01.2021 09:48
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге машина врезалась в остановку, пострадал пешеход

Текст: Екатерина Призова

В центре Екатеринбурга сегодня утром легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта - пострадала стоявшая там женщина.

В Подмосковье автобус врезался в кинотеатр

Как передает ТАСС со ссылкой на городскую автоинспекцию, ДТП произошло в 08.50 по местному времени на улице Карла Либкнехта. Женщина-водитель, стаж за рулем у которой составляет два года, ехала на Mercedes со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Малышева в среднем ряду, в правом на остановке высаживал и забирал пассажиров автобус.

Стражам порядка женщина сообщила, что машина в левом ряду начала неожиданно перестраиваться, и, чтобы избежать столкновения, владелица иномарки вывернула руль вправо, не справилась с управлением и правым крылом врезалась в киоск на остановке.

Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, автомобиль и ларек получили незначительные повреждения, а вот стоявшая на остановке и попавшая под удар женщина серьезно пострадала. По данным пресс-службы ГИБДД, ее увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами коленных суставов.

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