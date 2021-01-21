В курганском селе во время пожара в доме погиб инвалид

В селе Кропани Кетовского района Курганской области во время пожара в двухквартирном доме погиб инвалид, не способный самостоятельно передвигаться. Двоим жильцам удалось спасти.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании на улице Молодежной поступил 21 января в 12:11. На место ЧП немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Еще до их прибытия обрушилась крыша. В одной из квартир находились мать с сыном. Почувствовав запах дыма, они успели выйти наружу. Во второй квартире оставался мужчина 1959 года рождения, который не мог сам передвигаться. Его тело нашли в 13:34 под рухнувшей конструкцией. Он был инвалидом II группы, уточнили в районной администрации.

- Сложность ликвидации пожара заключалась в плотной застройке, отсутствии источников водоснабжения (они находились на расстоянии пяти километров) и необходимости проведения дополнительных специальных работ по разбору завалов и проливке конструкций дома, - рассказали в пресс-службе. - Кроме того, существенной была площадь пожара - 200 квадратных метров.

Огонь потушили в 14:27. В его ликвидации было задействовано 17 человек личного состава и 12 единиц техники. Причина возгорания пока не известна.