Регионам выделят более 4,5 млрд рублей для сдерживания роста цен на продукты

Более 4,5 миллиардов рублей правительство направит регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции, - подчеркнул он. - Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен".

Мишустин попросил Министерство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о предоставлении трансфертов.