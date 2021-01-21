Ревякина: Живое искусство театра не заменит даже самая качественная запись

Опера "Дидона и Эней" на Новой сцене Большого театра открыла в среду 20 января 27-й фестиваль "Золотая Маска". Главными участниками фестиваля станут спектакли-номинанты Премии "Золотая Маска", а это 56 спектаклей, отобранных членами экспертных советов из более чем 900 постановок. Всего же в конкурсной и внеконкурсных программах состоится порядка 150 показов спектаклей из 25 городов.

Ярким завершающим аккордом станет торжественная церемония награждения победителей в концертном зале "Зарядье", которая, как предписывает традиция, пройдет весной 2021 года. О том, что подготовили для зрителей организаторы фестиваля, "Российской газете" рассказала генеральный директор Фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

"Золотая Маска", кажется, совершила почти невозможное - в условиях пандемии и жестких ограничений члены экспертных советов все-таки смогли отсмотреть 902 спектакля в театрах по всей стране и отобрать 56 постановок и более 170 частных номинантов. Чего вам стоило организовать и открыть фестиваль в привычном "живом" формате?

Мария Ревякина: Работа экспертов шла в не самое простое время. Все мы помним, как было сложно что-либо проводить и организовать в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Но несмотря ни на что экспертные советы отобрали спектакли-номинанты во всех жанрах. А еще же есть и внеконкурсная программа - это и "Маска Плюс", включающая неординарные спектакли из городов России, и "Детский Weekend", представляющие лучшие постановки для детей всех возрастов.

Открыл конкурсную программу прекрасный спектакль "Дидона и Эней" Большого театра на музыку Перселла и с замечательными солистами. Я до сих пор не понимаю, как театру удалось заполучить дирижера Кристофера Мулдса. Это чудо, что они уговорили его приехать, репетировать. А 8 февраля у нас "Лолита" Мариинского театра, за дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев. Ну а дальше, с 27 февраля, начнутся внеконкурсные показы. Также у нас будет большая программа, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского, которую мы покажем весной. Сохраняются все наши региональные программы. К тому же прямые трансляции спектаклей пройдут на ресурсах Rambler Group, эти записи потом будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Параллельно показы "Золотой Маски в кино" в течение всего года пройдут в кинотеатрах проекта TheatreHD и Объединенной Сети кинотеатров.

За прошедший год мы все привыкли к онлайн-показам, но вы одними из первых пришли с прямыми трансляциями спектаклей в кинотеатры. Кто ходит на спектакли в кино?

Мария Ревякина: Мы пришли в кинотеатры еще семь лет назад, когда не было никакой пандемии. Это возможность для зрителей из самых удаленных уголков, где есть кинотеатры, увидеть спектакли, которые иначе они не увидят никогда. Где-то нет подходящих сцен, где-то финансовых ресурсов, а приехать в Москву, чтобы сходить в театр, мало кто может себе позволить. Поэтому каждый год мы показываем в кинотеатрах три-четыре спектакля из конкурсной программы. Съемка ведется из зрительного зала, и человек, приходящий в кинотеатр, ощущает себя как бы в театре, он видит сцену, зрителей… И еще один плюс - крупные планы артистов. Зрители в кинотеатрах видят то, что недоступно зрителям в театре, сидящим на задних рядах. Это профессиональная съемка, которая в зависимости от сложности спектакля ведется четырьмя-шестью камерами, у каждой из которых четко расписаны партитуры.

Москва сделала вам подарок к открытию Фестиваля - с 22 января разрешено заполнять зрительные залы на 50 процентов.

Мария Ревякина: Мы все очень рады, что есть возможность показать спектакли, которые фестиваль привозит из различных уголков страны, как можно большему числу зрителей.

Пандемия всех нас многому научила, в том числе и жить по-новому. Что из выученных уроков возьмете с собой в нормальную жизнь без ограничений и карантинов?

Мария Ревякина: Несмотря на все сложности, этот год научил нас оперативно перестраиваться и быстро решать даже сложные проблемы. Это раньше, чтобы провести совещание или организовать встречу, нужно было всех приглашать и где-то собираться. Сегодня многие вопросы легко решаются онлайн. Даже советы экспертов собираются в Зуме. Появилась возможность показывать спектакли онлайн. И это очень многих привлекло, потому что удобно и доступно. Есть одна серьезная проблема - качество съемки. Но главное - никакая даже самая качественная запись не заменит живое искусство театра. И это еще один важный урок пандемии. Театр - это живой обмен энергиями. Без этого театр существовать не может, потому что тогда это будет уже не театр, а что-то иное.