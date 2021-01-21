Роналду стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола

Гол португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче за Суперкубок Италии против "Наполи" вывел его в лидеры по числу голов в истории профессионального футбола.

В среду, 20 января, состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встречались "Ювентус" и "Наполи". Счет был открыт на 64-й минуте встречи. Отличился Роналду, для которого этот гол стал 760-м в карьере.

Это позволило ему выйти в лидеры в истории профессионального футбола по числу забитых мячей в официальных матчах. Он опередил австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана, на счету которого 759 точных ударов. Впрочем, на этот счет существует немало различных вариантов подсчета. По разным версиям, по числу голов лидируют Бицан, Пеле и даже другой бразилец Ромарио.

На 80-й минуте у "Наполи" был отличный шанс отыграться, но Лоренцо Инсинье не сумел реализовать пенальти. А в концовке встречи Альваро Мората снял все вопросы о победителе - 2:0. Туринский клуб в девятый раз в истории завоевал Суперкубок Италии по футболу.