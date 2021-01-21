Роскомнадзор поддержал уголовную ответственность за треш-стримы

Необходимо установить ответственность вплоть до уголовной к тем лицам, которые ведут треш-стримы. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

"Мне кажется, что надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной к тем лицам, которые организуют или формируют такой треш-контент, треш-стрим. Это определенно снизит некий градус желания и мотивацию такой треш-стрим формировать", - завил Вадим Субботин, передают его слова РИА Новости.

По словам представителя ведомства, параллельно с этим надо рассматривать вопросы внесения изменений в критерии определения информации, несущей вред жизни и здоровью человека и его окружающих.