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21.01.2021 11:24
Рубрика: В мире

Россия передаст Киргизии 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Текст: Данияр Каримов
Россия бесплатно передаст Киргизии 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Об этом заявил глава минздрава республики Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, договоренности об оказании помощи уже достигнуты.

В целом для борьбы с пандемией, как заверяет глава минздрава, Киргизия будет использовать несколько вакцин. В том числе - препарат от Pfizer, который республика бесплатно получит по линии ВОЗ. В случае с американской вакциной, речь идет о 30 тысячах доз для 15 тысяч человек.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V"

Как утверждает начальник управления общественного здравоохранения Киргизии Айнура Акматова, минздрав рассматривает поэтапный подход к вакцинации населения. "В первую очередь прививки получат медицинские работники и те, кто в связи с работой находится в зоне повышенного риска", - заявила она.

По словам и.о.вице-премьера Киргизии Эльвиры Сурабалдиевой, на данный момент решается вопрос доставки российской вакцины из Новосибирска. "Защита населения от COVID-19 - это вопрос национальной безопасности, - подчеркнула она. - Но вакцинация будет проводиться добровольно".

Вместе с тем, первая партия российской вакцины от COVID-19 в Киргизию уже поступила, но пока - для нужд военных, проходящих службу на объединенной базе "Кант". 200 доз препарата доставили военно-транспортным самолетом. "В первую очередь вакцину получат медицинские работники базы, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Россия, тем временем, продолжает оказывать Киргизии помощь в борьбе с пандемией. По данным МИД КР, РФ передала республике в качестве очередной партии гуманитарной помощи реагенты для проведения 20 тысяч исследований лабораторного диагностирования COVID-19. Получателем является департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора минздрава.

В мире экс-СССР Киргизия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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