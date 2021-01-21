Россиянам посоветовали привыкнуть к изменчивости погоды

Новости

Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
Пробки в Москве достигли 10 баллов 18:59
В Подмосковье отравились 14 школьников 18:50
Видео: В центре Москвы машина вылетела на тротуар и сбила пешехода 18:34
Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 18:34
Российскую вакцину в Греции может ждать успех 18:05
Москва встала в 9-балльных пробках 17:58
Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце 17:58
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове 17:52
Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз 17:52
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 17:51
Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии, здравоохранения Numbeo 17:49
В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах 17:48
Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц 17:46
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 17:43
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти 17:34
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 17:28
В "Москве-Сити" два машино-места продали за 34 миллиона 17:26
Открывается допуск посетителей в Московский Кремль и Музеи Кремля 17:24
Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС 17:05
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир 16:51
В Челябинске приступил к работе новый начальник УФСБ 16:48
Путин и Ниинистё обсудили вопросы безопасности в Европе и COVID-19 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 19:21
Рубрика: Общество

Суровые времена года

Россиянам посоветовали привыкнуть к изменчивости погоды
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Россиянам придется привыкать к аномальной погоде и частым сменам температур.
Нынешней зимой снега в Москве выпало на 30% больше нормы. В феврале тоже ждут много осадков. Фото: Александр Корольков/РГ Нынешней зимой снега в Москве выпало на 30% больше нормы. В феврале тоже ждут много осадков. Фото: Александр Корольков/РГ
Нынешней зимой снега в Москве выпало на 30% больше нормы. В феврале тоже ждут много осадков. Фото: Александр Корольков/РГ

Нормальной погоды будет становиться все меньше и меньше. И причина этому известна - глобальное потепление, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С потеплением климата, подчеркивает он, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик - проще говоря, увеличивается изменчивость погоды. И случается это во все времена года. "Нормальной погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается", - отметил Вильфанд.

Поэтому россиянам придется привыкать к аномальным погодным явлениям, считает Вильфанд. "К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды неизбежна: либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо", - пояснил он.

Вот и в ближайшие дни жителей европейской части страны ждет резкое повышение температуры. Так, в Москве и близлежащих областях, на севере Поволжья совсем недавно по ночам стояли 30-градусные морозы, но уже с пятницы начнется оттепель.

"Если в начале нынешней недели температура в Москве была ниже нормы на 10 градусов, то в конце недели она будет выше нормы на 10-12 градусов", - пояснил Вильфанд.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Морозы в Москве сменятся ледяными дождями

По его словам, это связано с адвекцией - перемещением очень теплых воздушных масс. В пятницу в столичном регионе днем ожидается до нуля градусов. По словам Вильфанда, температуры будут постепенно повышаться на 0,5-1 градус до 24-25 января и достигнут днем плюс 3-4 градусов. Синоптик подчеркнул, что такие показатели для последней декады января в этой части страны - необычное явление. Но это свидетельство того, что погода становится все более аномальной. Кстати, уже в эти выходные осадки будут уже преимущественно в виде дождя, поэтому снег начнет таять. Но сразу он, конечно же, не растает, так как выпало его нынешней зимой в Москве на 30% больше нормы.

Февраль практически на всей территории России ожидается теплее обычного. Но, как замечает Вильфанд, он тоже будет изменчивым. "Февраль ожидается несколько выше нормы, но очень изменчивый: и морозная погода, и оттепели прогнозируются", - отметил синоптик. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, даже в таких холодных местах, как северо-восток Коми, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на севере Красноярского края, на Чукотке, не ожидается сильных морозов, которые там бывают под конец зимы.

Холоднее обычного может быть лишь на юге Дальнего Востока, на юге Сахалина и юге Хабаровского края. Осадков на европейской территории выпадет больше нормы. Особенно на Северо-Западе, в центре, Поволжье. Много осадков может быть в Свердловской и Челябинской областях, на всей территории Красноярского края, на большей части Иркутской области и в Магаданской области. Мало осадков прогнозируется на юге Тюменской области, в Омской области, на северо-западе Новосибирской области, на юге Дальнего Востока - в Амурской области, Хабаровском крае, в Приморье и на Сахалине.

В Москве в феврале выпадает обычно немного осадков - 36 мм. Меньше бывает только в марте, который считается самым "засушливым" месяцем в году в Москве. Но в этом феврале осадков может выпасть больше обычного. Среднемесячная температура февраля в столице составляет минус 7,7 градуса. Ожидается, что она будет выше на градус, то есть составит в среднем минус 6,7 градуса. Преобладающие ночные температуры - минус 7-12 градусов, дневные - минус 1-6 градусов.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России