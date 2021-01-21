Россиянам посоветовали привыкнуть к изменчивости погоды

Россиянам придется привыкать к аномальной погоде и частым сменам температур.

Нормальной погоды будет становиться все меньше и меньше. И причина этому известна - глобальное потепление, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С потеплением климата, подчеркивает он, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик - проще говоря, увеличивается изменчивость погоды. И случается это во все времена года. "Нормальной погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается", - отметил Вильфанд.

Поэтому россиянам придется привыкать к аномальным погодным явлениям, считает Вильфанд. "К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды неизбежна: либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо", - пояснил он.

Вот и в ближайшие дни жителей европейской части страны ждет резкое повышение температуры. Так, в Москве и близлежащих областях, на севере Поволжья совсем недавно по ночам стояли 30-градусные морозы, но уже с пятницы начнется оттепель.

"Если в начале нынешней недели температура в Москве была ниже нормы на 10 градусов, то в конце недели она будет выше нормы на 10-12 градусов", - пояснил Вильфанд.

По его словам, это связано с адвекцией - перемещением очень теплых воздушных масс. В пятницу в столичном регионе днем ожидается до нуля градусов. По словам Вильфанда, температуры будут постепенно повышаться на 0,5-1 градус до 24-25 января и достигнут днем плюс 3-4 градусов. Синоптик подчеркнул, что такие показатели для последней декады января в этой части страны - необычное явление. Но это свидетельство того, что погода становится все более аномальной. Кстати, уже в эти выходные осадки будут уже преимущественно в виде дождя, поэтому снег начнет таять. Но сразу он, конечно же, не растает, так как выпало его нынешней зимой в Москве на 30% больше нормы.

Февраль практически на всей территории России ожидается теплее обычного. Но, как замечает Вильфанд, он тоже будет изменчивым. "Февраль ожидается несколько выше нормы, но очень изменчивый: и морозная погода, и оттепели прогнозируются", - отметил синоптик. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, даже в таких холодных местах, как северо-восток Коми, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на севере Красноярского края, на Чукотке, не ожидается сильных морозов, которые там бывают под конец зимы.

Холоднее обычного может быть лишь на юге Дальнего Востока, на юге Сахалина и юге Хабаровского края. Осадков на европейской территории выпадет больше нормы. Особенно на Северо-Западе, в центре, Поволжье. Много осадков может быть в Свердловской и Челябинской областях, на всей территории Красноярского края, на большей части Иркутской области и в Магаданской области. Мало осадков прогнозируется на юге Тюменской области, в Омской области, на северо-западе Новосибирской области, на юге Дальнего Востока - в Амурской области, Хабаровском крае, в Приморье и на Сахалине.

В Москве в феврале выпадает обычно немного осадков - 36 мм. Меньше бывает только в марте, который считается самым "засушливым" месяцем в году в Москве. Но в этом феврале осадков может выпасть больше обычного. Среднемесячная температура февраля в столице составляет минус 7,7 градуса. Ожидается, что она будет выше на градус, то есть составит в среднем минус 6,7 градуса. Преобладающие ночные температуры - минус 7-12 градусов, дневные - минус 1-6 градусов.