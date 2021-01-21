Мы привыкли, что российские хоккеисты благодаря своим подвигам на льду не вылезают из новостных сводок Национальной хоккейной лиги. Однако в этот раз наши парни умудрились попасть в хронику, не выходя на площадку. И это не очень хорошие новости.

Четыре игрока клуба "Вашингтон Кэпиталз", капитан команды Александр Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов, были уличены в несоблюдении антиковидных протоколов и попали в список игроков, недоступных для тренировок и матчей. А клуб получил штраф в размере 100 тысяч долларов.

В чем именно провинились наши хоккеисты? Как известно, предыдущий сезон, точнее, оставшийся от него плей-офф, НХЛ доигрывала в режиме тотального "пузыря". Осуществить то же самое в новом сезоне оказалось невозможным. Поэтому, чтобы максимально обезопасить себя от потенциальных форс-мажоров, лига подготовила антиковидный регламент. Документ поражает своей скрупулезностью. В нем проговариваются даже, казалось бы, очевидные вещи, например, то, что нужно обязательно проветривать номера в отелях. "Выездной" жизни хоккеистов вообще посвящен внушительных размеров раздел. И там все тоже очень строго. Например, игрокам нельзя собираться группами ни в лобби, ни тем более в номерах. Именно это предписание нарушили наши хоккеисты, собравшись в одной комнате. Как об этом прознала НХЛ - неизвестно. Хотя на недавнем молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне перемещения игроков контролировались с помощью специальных чипов в аккредитациях. А в Национальной баскетбольной ассоциации открыта специальная линия доверия, по которой можно сообщить о случаях нарушения антиковидного регламента.

Так или иначе игроки подвели клуб, но прежде всего себя. Особенно это касается Кузнецова, не так давно вляпавшегося в скандал с кокаином, и Самсонова, который уже подставил клуб летом, когда катался на квадроцикле и, получив травму, оставил команду перед плей-офф без своей помощи.

Наши парни еще оказались и первопроходцами среди нарушителей антиковидных протоколов НХЛ. Этим североамериканская пресса и объясняет жесткую реакцию лиги на инцидент. К слову, за океаном однозначного отношения к Овечкину и компании по данному вопросу нет. Многие заокеанские коллеги справедливо отмечают, мол, странно наказывать игроков, которые плечом к плечу сидят на скамейке запасных во время матчей, за невинные совместные посиделки. С другой стороны, правила есть правила. Тот же Овечкин еще неделю назад призывал "быть умными". Что ж, урок Ови и его товарищи получили, а сам капитан "Вашингтона" уже принес свои извинения. "Я сожалею о том, что решил провести время вместе с одноклубниками в нашем гостиничном номере, за пределами раздевалок. Я усвою этот урок".

Когда хоккеисты вернутся в строй, на момент подписания данного номера "РГ" в печать было неизвестно. Теоретически это могло произойти в любой момент. Многое зависит от результатов тестов. Ближайший матч у "Вашингтона" против "Баффало" сегодня ночью.

Александр Овечкин: Я усвою этот урок

Если в НХЛ пренебрежение антиковидным регламентом зафиксировано впервые, то в уже упомянутой НБА таких случаев было несколько. Причем нарушения были более тяжелыми. Например, суперзвездныйДжеймс Харден был замечен без маски на вечеринке в стрип-клубе и поплатился за это штрафом в 50 тысяч долларов и пропуском матча. Еще один видный игрок, Джон Уолл, пропустил неделю за визит к парикмахеру вместе с партнерами по клубу.

Что касается других видов спорта, нашим спортсменам уже приходилось попадать в неприятные ситуации, связанные с коронавирусом. Так в скандал угодили российские гандболистки, позволявшие себе "контактные" игры во время чемпионата Европы. К счастью, дело ограничилось лишь общественным порицанием.

Но по части ковидных мер, пожалуй, всех переплюнули организаторы теннисного Открытого чемпионата Австралии, посадив 72 игрока на двухнедельный карантин без права тренироваться. Причем, по неофициальной информации, штраф за нарушение предписаний составит 20 тысяч долларов.

Разумеется, свои ковидные протоколы действуют и в соревнованиях на территории России. Антикоронавирусный регламент Континентальной хоккейной лиги на данный момент не выложен в открытый доступ, однако у "РГ" была возможность с ним ознакомиться. Он не такой дотошный, как энхаэловский: внутренняя дисциплина отдается на откуп клубам и самим игрокам. То же самое касается и санитарного протокола футбольной Премьер-лиги. Какой подход окажется более верным, покажет время.