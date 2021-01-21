Российскую вакцину в Греции может ждать успех

Если бы российская вакцина появилась в Греции, то очень большой процент населения стал бы ей вакцинироваться. Такое мнение в комментарии для "Российской газеты" высказал заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens, президент греко-российского клуба "Диалог" Федор Игнатиадис.

"Речь идет не только о "Спутнике V", но и о вакцине от "Вектора", - считает он. - Думаю, это очень перспективно, тем более сейчас, после примера Венгрии".

Игнатиадис напомнил, что "Спутник" уже подал заявку в Брюссель на регистрацию в странах Евросоюза. "Если "Спутнику" такую регистрацию удастся пройти, а я не вижу причин, почему он бы не мог ее пройти, то, думаю, найдется достаточно греческих фармацевтических компаний, желающих представлять интересы российских вакцин на греческом рынке, - отметил собеседник. - Здесь будет успех однозначно. Весь вопрос в том, хватит ли для этого усердия, это достаточно кропотливый процесс".

"На данный момент уже ясно, что монопольно весь рынок не будет принадлежать никому, он раздробится на несколько участников, - подчеркнул медик. - Я думаю, эту идею оставлять не надо, у российской вакцины большое будущее, тем более есть страны в Латинской Америке, на пространствах ЕАЭС, которые эту вакцину уже опробовали и применяют, на очереди Алжир. Поэтому шансы есть, европейский рынок оставлять нельзя, надо за него бороться".