С сентября число безработных снизилось на треть

С сентября 2020 года число безработных граждан снизилось на треть. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на совещании комитета Совета федерации по соцполитике.

"Если в сентябре 2020 года было 3,7 млн безработных, то на 20 января зарегистрировано 2,6 млн человек", - сказал он.

Пудов подчеркнул, что возвращение ситуации на рынке труда к докризисным показателям - приоритетная задача. В качестве дополнительных мер он назвал увеличение временных рабочих мест и помощь гражданам в переобучении, если они не могут найти работу по своей профессии.

Замминистра также напомнил, что пособие по безработице сегодня назначается дистанционно по принципам социального казначейства, то есть, без заявлений, а по факту регистрации безработных на портале "Работа в России". "Справок мы никаких не требуем, информацию собираем и уточняем путем межведомственного взаимодействия", - подытожил он.