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21.01.2021 00:00
Рубрика: Власть

С видом на будущее

Сегодня исполняется год правительству Михаила Мишустина
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Ровно год кабинет министров Михаила Мишустина находится при исполнении своих полномочий. Эти 12 месяцев прошли далеко не по тем планам и возможностям, на которые новое правительство рассчитывало на старте: вместо того, чтобы заниматься развитием, приходилось смягчать падение экономики, вместо раскрытия потенциала человеческого капитала - спасать доходы населения и рабочие места. Сейчас - спустя год - кабмин возвращается к начальным задачам - ускорению роста экономики.

21 января 2020 года Владимир Путин указами утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти и назначил членов правительства. Тогда президент в кадровых решениях вновь смог удивить даже тех, кто предлагал ему разные варианты. Как рассказывал сам глава государства, фамилия Мишустина в том списке не фигурировала. Это он вспомнил о руководителе Федеральной налоговой службы, который вывел работу ведомства на новый технологический уровень, провел там цифровизацию и стал специалистом в этой области, "реально специалистом". А еще президент назвал Мишустина "хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата".

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Каких результатов ждет глава государства, было хорошо известно. На тот момент были обозначены национальные цели развития. Россия стремилась в первую "пятерку" экономик мира, и результат 2019 года - 1,3 процента роста ВВП - этой цели соответствовал не в полной мере. Собрать новый состав кабинета министров для решения стратегических задач Владимир Путин и попросил Михаила Мишустина. "Правительство формировалось под эти стратегические цели, и полагаю, что этим задачам отвечает", - заявил президент в декабре на ежегодной пресс-конференции.

В январе прошлого года, подбирая кандидатов для усиления кадрового потенциала, Михаил Мишустин учитывал, что времени на длительную раскачку президент не даст, и новые члены кабмина должны сразу включиться в работу над приоритетами, понимать суть национальных проектов. Так, министерские портфели получили руководители ряда федеральных служб, занимавшиеся контролем и надзором в этих сферах. Глава Росздравнадзора был повышен до министра здравоохранения (Михаил Мурашко), глава Рособрнадзора - до министра просвещения (Сергей Кравцов), а руководитель Росреестра стала вице-премьером (Виктория Абрамченко). В результате всех назначений эксперты практически в один голос охарактеризовали новый кабинет министров правительством технократов, строго нацеленных на решение стоящих задач.

Однако большинство планов кабмина весной смешала пандемия коронавируса. Ресурсы потребовались не столько для целей роста, сколько для поддержания предприятий и населения. Хотя поступления в казну сокращались, средств правительство не жалело.

Владимир Путин: Правительство формировалось под эти стратегические цели, и полагаю, что этим задачам отвечает

Особое внимание кабинет министров уделял семьям с детьми, чье положение и благосостояние Михаил Мишустин назвал первостепенной заботой, представляя в январе депутатам Госдумы свою программу в качестве кандидата на пост премьера, а также безработным гражданам, медикам, социальным работникам и всем другим, кто оказался в эпицентре борьбы с коронавирусом. Вся деятельность исполнительной власти перестраивалась таким образом, чтобы социальная помощь шла не по факту обращения за ней граждан, а только потому, что она им положена. Эта проактивность постепенно становится одним из принципов всей системы государственных услуг.

Еще одним пунктом "кандидатской" программы Михаила Мишустина было "новое качество управления". На волне пандемии общество смогло увидеть до сих пор скрывавшиеся от него возможности отечественной бюрократии. Министрам отчасти удалось опровергнуть утвердившийся за российскими чиновниками штамп об их неповоротливости, долгих согласованиях, кабинетных спорах. Оказалось, что для подготовки нормативных актов достаточно суток, на их согласование министерствам и ведомствам требуется и того меньше, а на качество такие темпы принятия решений при этом могут никак не влиять. Единичные замечания в течение года звучали в том числе на уровне президента, но в Белом доме быстро исправляли ситуацию.

Осенью же стало понятно, что Михаил Мишустин готовит федеральным органам исполнительной власти более серьезные перемены. С нового года в министерствах и ведомствах началась оптимизация штата согласно строгим нормативам численности внутренних подразделений. Глава правительства пообещал провести ее в основном за счет имеющихся вакансий, но часть заместителей министров уже начали освобождать свои кабинеты из-за сокращения занимаемых должностей. Всего в федеральных органах власти уволят 36 замов. "Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти", - поставил Мишустин цели очередной административной реформы.

Одновременно по поручению президента правительство приступило к реформе институтов развития. Часть их расформировали, некоторые объединили, третьи переподчинили "ВЭБ.РФ".

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Мишустин пожелал аппарату правительства устойчивости к неизбежным стрессам

Обновленные госаппарат и институты развития должны будут - теперь уже без оглядок на трудности ушедшего года - сконцентрироваться на достижении национальных целей. Владимир Путин, как известно, продлил их горизонт до 2030 года, где-то сделав поправку на пандемию, но местами поставив и более амбициозные задачи. Накануне Нового года он призвал министров от антикризисных мер как можно быстрее переходить к стратегической повестке. Свои действия кабинет Мишустина собрал в единый план по достижению национальных целей развития, который прошел обсуждение Государственного совета, а значит, получил поддержку не только президента, но и всех регионов страны.

Под руководством Михаила Мишустина 2020 год правительство, как высказывался президент, прошло в целом достойно. Судя по результатам социологических опросов, население тоже в премьер-министре не разочаровалось. По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Михаилу Мишустину в течение года продержался практически на одном уровне. В середине апреля он составлял 52,1 процента, а 30 декабря - 53,7. Впереди - второй год работы. И решение не менее сложных задач, чем в 2020-м.

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