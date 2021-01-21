Сенаторы внесли поправки в Трудовой кодекс о гарантиях работникам с детьми

Группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой внесла в Госдуму два законопроекта, направленных на защиту прав инвалидов и семей с детьми.

Первый документ дает право тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, право на дополнительный отпуск длительностью 14 дней в удобное время и без сохранения заработной платы, если это предусмотрено коллективным договором.

Вторым законопроектом сенаторы предлагают установить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам, имеющим детей, при направлении в командировку, привлечении к ночной и сверхурочной работе.

Сейчас в статье 96 ТК РФ перечислены категории работников, которых можно вывести в ночную смену только с их письменного согласия. Это, например, матери детей в возрасте до трех лет, родители детей-инвалидов и те, кто ухаживает за больными родственниками.

К ним предлагается добавить работников с детьми до 14 лет, если второй супруг отсутствует или работает вахтовым методом, а также многодетных родителей детей в возрасте до четырнадцати лет.

Привлечь к сверхурочной работе или отправить в командировку их можно будет тоже только с письменного согласия.

"При этом указанные лица должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку", - отмечается в сопроводительной записке.

"Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию системы государственных гарантий, обеспечивающих защиту прав работников, имеющих детей", - считают авторы документа.