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21.01.2021 16:48
Рубрика: Общество

В Китае на одной площадке нашли следы восьми типов динозавров

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае команда палеонтологов идентифицировала более 240 окаменелых следов, которые были оставлены миллионы лет назад как минимум представителями восьми типов динозавров.

Фото: iStock
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Как сообщает агентство "Синьхуа", многочисленные окаменелые следы динозавров были обнаружены в провинции Фуцзянь, на востоке Китая. Кстати, это первая подобная находка в данном регионе. Ранее окаменелых следов древних ящеров в этой провинции не находили. Тем более ценной и важной ученым представляется эта находка.

По словам ученых, следы динозавров расположены в округе Шанхан. Они были оставлены древними ящерами на площади около 1600 квадратных метров. Уже сам этот факт сделал данную площадку самой крупной в своем роде в Китае. Кроме того, она оказалась и самой большой по разнообразию видов, обитавших в позднем меловом периоде.

Ученые заявили, что возраст следов, а всего их найдено более 240, составляет порядка 80 миллионов лет. Их оставили представители как минимум восьми типов динозавров, включая зауроподов, больших и малых тероподов и орнитоподов.

"Судя по размерам следов, длина которых составляла от восьми до 55 сантиметров, длина тел динозавров варьировалась от одного до десяти метров", - говорит Син Лида, член исследовательской группы и доцент Китайского университета геолого-геофизических исследований.

Фото: wikipedia.org
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Сообщается, что следы отличаются друг от друга не только своими размерами, но и формой. Так, были найдены трехпалые окаменелые отпечатки, оставленные хищными тероподами. Их отличительной особенностью являются следы острых когтей. Также были обнаружены следы зауроподов, напоминающие большие круглые ямы.

Нашли палеонтологи и другие трехпалые следы, похожие на "листья клевера". Эти отпечатки, по мнению исследователей, могли оставить гадрозавры. На площадке также были обнаружены следы, оставленные большой птицеподобной дейнонихозаврией. Это вообще первая подобная находка в стране.

К слову, открытие имеет особое значение для Китая еще и потому, что на территории этой страны в целом найдено очень мало следов динозавров позднего мелового периода. По словам ученых, геологический анализ обследованного участка показал, что здесь в доисторические времена располагалось крупное озеро. Вероятно, динозавры бродили по его берегам.

"Мы надеемся, что в будущем в этой провинции может быть обнаружено еще больше окаменелостей динозавров, включая их следы, кости или яйца", - говорит Пэн Гуанчжао, бывший куратор музея динозавров Цзигун, который помог исследователям идентифицировать следы.

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