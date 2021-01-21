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Рубрика: В мире

СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет

Текст: Диана Ковалева

Администрация нового президента США Джозефа Байдена хочет продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Washington Post.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США заявили о стремлении к продлению ДСНВ при Байдене

"СНВ-3 явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными", - цитирует издание американского чиновника высокого ранга. Ранее выдвиженцы Байдена на должности госсекретаря Энтони Блинкен и министра обороны Ллойд Остин заявили о стремлении к продлению СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. Но конкретики по срокам продления до этого не называлось.

При этом, как отметил источник, команда Байдена намерена продлить договор вне зависимости от того, согласится ли в будущем Китай подписаться под аналогичным соглашением о контроле над вооружениями. Напомним, сложившая полномочия администрация Дональда Трампа долгое время отказывалась от диалога по продлению СНВ-3, настаивая на то, что такого рода соглашения должны ограничивать не только арсеналы России и США, но и Китая.

В мире США Договор об СНВ

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