СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет

Администрация нового президента США Джозефа Байдена хочет продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Washington Post.

"СНВ-3 явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными", - цитирует издание американского чиновника высокого ранга. Ранее выдвиженцы Байдена на должности госсекретаря Энтони Блинкен и министра обороны Ллойд Остин заявили о стремлении к продлению СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. Но конкретики по срокам продления до этого не называлось.

При этом, как отметил источник, команда Байдена намерена продлить договор вне зависимости от того, согласится ли в будущем Китай подписаться под аналогичным соглашением о контроле над вооружениями. Напомним, сложившая полномочия администрация Дональда Трампа долгое время отказывалась от диалога по продлению СНВ-3, настаивая на то, что такого рода соглашения должны ограничивать не только арсеналы России и США, но и Китая.