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21.01.2021 11:34
Рубрика: Власть

СМИ могут обязать упоминать о запрете террористических организаций

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект об обязанности СМИ указывать, что упоминаемая террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Авторами выступили глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Согласно закону "О СМИ", сейчас такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях. В новом законопроекте предлагается запретить СМИ сообщать о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена. Это правило относится также к иностранным и международным организациям.

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ФСБ уже ведет перечень таких организаций, их деятельность в России запрещена, но при распространении информации СМИ не обязаны указывать это.

"На наш взгляд, имеется очевидный законодательный пробел, - отметили инициаторы в пояснительной записке, - поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой".

"Террористическая деятельность несет большую социальную опасность, - прокомментировал Хинштейн, которого цитирует пресс-служба комитета. - Поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной информации, а террористическая связана с устрашением населения".

Парламентарии также внесли смежные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций предлагается штрафовать граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. Предложенная ответственность соразмерна с установленной за распространение информации об экстремистских организациях.

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