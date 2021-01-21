СМИ рассказали, чем занялся Трамп после президентства

Свой первый день после сложения президентских полномочий Дональд Трамп провел на поле для гольфа. Как пишет издание The Washington Examiner со ссылкой на источник, бывший хозяин Белого дома прибыл на территорию Международного гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче в четверг в сопровождении конвоя черных внедорожников.

По словам источника, перед этим Трамп провел ночь в своей резиденции Мар-о-Лаго во Флориде.

Напомним, накануне экс-президент вместе с супругой покинул Вашингтон, оставив Белый дом новому лидеру США Джо Байдену.