Смогут ли школы использовать мобильные телефоны для обучения

В январе 2021 года начали действовать новые "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В нем есть и совершенно новый раздел, связанный с цифровой образовательной средой, с дистанционным обучением, использованием мобильных телефонов. Одна из новых норм: "Для образовательных целей мобильные средства связи не используются". Значит ли это, что ребенку нельзя будет принести смартфон в класс?

Об этом на "горячей линии" "Российской газеты" рассказала заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

Ирина Брагина: У нас нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения - это никак не регламентируется. В новых санитарных правилах речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску… Но ни в коем случае не личные телефоны учеников.

Да, мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас в смартфоне - целый компьютер. Но определенные ограничения нужны: требования к размеру шрифта, расстояние до экрана и другие.

Что еще?

Ирина Брагина: В 2019 году мы вместе с Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ дали школам рекомендации о том, как можно упорядочить использование мобильных телефонов. Где-то в классах сделали специальные ящички, куда дети могли положить телефон на уроке, где-то учителя просили ребят отключать смартфоны, чтобы они не отвлекали. И несмотря на то, что это была только рекомендация, более половины школ ей последовали. Ее поддержали и родители, и учителя.

Затем мы провели мониторинг: а как именно такое ограничение мобильных телефонов повлияло на учеников? Результаты оказались очень интересными. У более чем половины детей повысилась внимательность во время уроков и умственная работоспособность. Они стали больше двигаться во время перемен и больше общаться с учителями, друг с другом. Вживую, а не в виртуальных чатах. А это ведь не просто общение. Это, на самом деле, имеет очень большой смысл для развития личности и в целом и для здоровья ребенка, для развития его мозга. Живое общение, вербальная коммуникация помогает формировать нейронные связи, это целый пласт нейрофизиологи и нейропсихологии. Педагоги знают, о чем я говорю.

Но еще раз повторюсь: мы не запрещаем использовать в школах личные телефоны. Они лишь не должны применяться во время урока вместо компьютеров или планшетов.

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