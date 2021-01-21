Новости

В Эстонии правительство впервые может принести присягу онлайн 00:10
Сокращение половины выбросов CO2 увеличит затраты потребителей на 1-4% 00:01
Байден назначил Дэниела Смита и.о. госсекретаря США 20.01.2021
В Москве резко выросли цены в элитных новостройках 20.01.2021
Гандболисты сборной России проиграли Египту на чемпионате мира 20.01.2021
Роскосмос: Система подачи кислорода на МКС работает штатно 20.01.2021
В Германии зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID-19 20.01.2021
В Москве расширили доступ к машино-местам 20.01.2021
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 20.01.2021
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 20.01.2021
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 20.01.2021
На МКС отказала российская система получения кислорода 20.01.2021
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 20.01.2021
МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря 20.01.2021
Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 20.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20.01.2021
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20.01.2021
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20.01.2021
Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 20.01.2021
В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19 20.01.2021
Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году 20.01.2021
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина 20.01.2021
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20.01.2021
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 20.01.2021
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 20.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
21.01.2021 00:01
Рубрика: Общество

Сокращение половины выбросов CO2 увеличит затраты потребителей на 1-4%

Текст: Сергей Тихонов

Сокращение более половины промышленных выбросов углерода в среднесрочной перспективе увеличит затраты конечного потребителя всего на 1-4%. К такому выводу пришли в совместном исследовании Всемирного экономического форума и BCG "Проблема углеродной нейтральности: возможность декарбонизации цепочки поставок".

Промышленность готовится к переходу на нормирование выбросов

Добиться таких результатов возможно с помощью легкодоступных технологий и при низком уровне затрат декарбонизацией восьми основных мировых цепочек поставок, на которые приходится более 50% выбросов CO2, считают авторы работы. По их мнению, самыми большими возможностями в области декарбонизации располагают компании, работающие с конечными потребителями. Эти компании могут стимулировать своих поставщиков переходить на чистые технологии производства.

"Утверждение, что затраты являются основным барьером для снижения углеродных выбросов, все чаще оказывается необоснованным, - говорит соавтор отчета, управляющий директор и партнер Центра климатических инициатив BCG Патрик Херхольд. - Около 40% выбросов в рамках восьми основных цепочек поставок, которые мы проанализировали, можно сократить за счет мер, приводящих к снижению затрат, или с затратами менее 10 евро на тонну эквивалента CO2".

В качестве примера приводится факт, что запуск производства стали с нулевым углеродным следом окажется значительной инвестицией для горнодобывающей компании, но доля стали как сырья, например, в автомобилестроении настолько мало влияет на цену для конечного потребителя, что автомобиль из стали с нулевым углеродным следом обойдется покупателю всего лишь на 2% дороже.

Медведев: Сфера экологии должна быть приоритетной при строительстве

В исследовании проанализировано восемь основных категорий товаров и услуг: продукты питания, строительство, мода, товары повседневного спроса, электроника, автомобили, профессиональные услуги и грузовые перевозки. Большая часть их углеродного следа приходится на цепочки поставок, а не на прямые выбросы в процессе производства. Так для "Нестле" прямые выбросы, связанные с производством продукции, составляют всего 5% их углеродного следа. В среднем, в сфере электроники цепочка поставок охватывает 77% выбросов, в строительстве - 80%, в товарах повседневного спроса - 90%.

Авторы исследования называют девять основных шагов, рекомендованные руководителям компаний для решения проблемы углеродных выбросов в рамках своей цепочки поставок:

- Получить ясное представление о количестве углеродных выбросов на основе данных по конкретным поставщикам и сформулировать амбициозные цели по их сокращению;

- Изменить дизайн продуктов и пересмотреть географические стратегии поиска поставщиков с целью оптимизации углеродного следа;

Минприроды: Планы по нацпроекту "Экология" за год выполнены почти полностью

- Совместно финансировать меры по снижению углеродных выбросов и обучать поставщиков внедрению низкоуглеродных решений;

- Стать участником отраслевых экосистем, чтобы обмениваться передовым опытом и создавать спрос на экологически чистые продукты;

- Изменить систему мотивации внутри компании таким образом, чтобы лица, отвечающие за принятие решений, сосредоточили внимание на сокращении углеродных выбросов.

Общество Экология

Главное сегодня

Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома в Мадриде
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России