Сокращение половины выбросов CO2 увеличит затраты потребителей на 1-4%

Сокращение более половины промышленных выбросов углерода в среднесрочной перспективе увеличит затраты конечного потребителя всего на 1-4%. К такому выводу пришли в совместном исследовании Всемирного экономического форума и BCG "Проблема углеродной нейтральности: возможность декарбонизации цепочки поставок".

Добиться таких результатов возможно с помощью легкодоступных технологий и при низком уровне затрат декарбонизацией восьми основных мировых цепочек поставок, на которые приходится более 50% выбросов CO2, считают авторы работы. По их мнению, самыми большими возможностями в области декарбонизации располагают компании, работающие с конечными потребителями. Эти компании могут стимулировать своих поставщиков переходить на чистые технологии производства.

"Утверждение, что затраты являются основным барьером для снижения углеродных выбросов, все чаще оказывается необоснованным, - говорит соавтор отчета, управляющий директор и партнер Центра климатических инициатив BCG Патрик Херхольд. - Около 40% выбросов в рамках восьми основных цепочек поставок, которые мы проанализировали, можно сократить за счет мер, приводящих к снижению затрат, или с затратами менее 10 евро на тонну эквивалента CO2".

В качестве примера приводится факт, что запуск производства стали с нулевым углеродным следом окажется значительной инвестицией для горнодобывающей компании, но доля стали как сырья, например, в автомобилестроении настолько мало влияет на цену для конечного потребителя, что автомобиль из стали с нулевым углеродным следом обойдется покупателю всего лишь на 2% дороже.

В исследовании проанализировано восемь основных категорий товаров и услуг: продукты питания, строительство, мода, товары повседневного спроса, электроника, автомобили, профессиональные услуги и грузовые перевозки. Большая часть их углеродного следа приходится на цепочки поставок, а не на прямые выбросы в процессе производства. Так для "Нестле" прямые выбросы, связанные с производством продукции, составляют всего 5% их углеродного следа. В среднем, в сфере электроники цепочка поставок охватывает 77% выбросов, в строительстве - 80%, в товарах повседневного спроса - 90%.

Авторы исследования называют девять основных шагов, рекомендованные руководителям компаний для решения проблемы углеродных выбросов в рамках своей цепочки поставок:

- Получить ясное представление о количестве углеродных выбросов на основе данных по конкретным поставщикам и сформулировать амбициозные цели по их сокращению;

- Изменить дизайн продуктов и пересмотреть географические стратегии поиска поставщиков с целью оптимизации углеродного следа;

- Совместно финансировать меры по снижению углеродных выбросов и обучать поставщиков внедрению низкоуглеродных решений;

- Стать участником отраслевых экосистем, чтобы обмениваться передовым опытом и создавать спрос на экологически чистые продукты;

- Изменить систему мотивации внутри компании таким образом, чтобы лица, отвечающие за принятие решений, сосредоточили внимание на сокращении углеродных выбросов.