Совет Федерации открыл весеннюю сессию

Новости

В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 19:37
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 19:36
Стало известно, с чем связан запрет аниме «Тетрадь смерти» 19:28
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет 19:21
В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100 19:20
"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе" 19:17
В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры 19:17
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
План проведения Года науки и технологий появится до конца января 19:04
27-й фестиваль "Золотая маска" стартует онлайн 19:00
Кортеж Джо Байдена прибыл к Капитолию 18:51
Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство и борьбу с коронавирусом 18:50
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне 18:46
Первую инновационную станцию экомониторинга установили в Печатниках 18:30
Минприроды подготовило законопроект об опасных производствах 18:27
В ОБСЕ предостерегли Киев от применения на Донбассе силы по карабахскому сценарию 18:25
ОМОН получил новые средства для разминирования 18:11
Элтон Джон и другие музыканты написали гневное письмо правительству Британии 18:08
В московском метро могут соединить две ветки 18:02
В России создадут электронный лесной реестр 18:01
В Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч за поездку по аэропорту 17:54
Трамп покинул Белый дом до инаугурации Байдена 17:18
Минфин предложил расширить льготы по налогам для участников САР 17:03
Захарова: Решение о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси политизировано 17:02
Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
21.01.2021 00:00
Рубрика: Власть

Портфель сената

Совет Федерации открыл весеннюю сессию
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Совет Федерации в среду собрался на первое пленарное заседание весенней сессии. В ближайшее полугодие сенаторы будут работать над преодолением последствий коронавируса и постараются восстановить международные контакты. Спикер СФ Валентина Матвиенко также попросила отслеживать возможные попытки вмешательства извне в предстоящую избирательную кампанию.

Матвиенко назвала центральным политическим событием этого года выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании в рамках Единого дня голосования, которые "должны пройти в строгом соответствии с действующим законодательством, в честной прозрачной, конкурентной предвыборной борьбе". "К сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять", - считает она. Спикер подчеркнула, что любые провокации должны пресекаться на корню. "Я уверена, что комиссия по защите государственного суверенитета будет регулярно анализировать ситуацию вокруг выборов и докладывать палате обо всех фактах, направленных на дестабилизацию политической ситуации", - добавила Матвиенко.

Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны

В весеннюю сессию Совфед также уделит большое внимание обеспечению финансовой устойчивости субъектов Федерации. "Важные задачи стоят перед палатой и в области социальной политики, в первую очередь - это защита прав и интересов семей и детей. Очень серьезный вопрос - это борьба с бедностью", - указала Валентина Матвиенко.

На ближайшие месяцы запланирован ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий. "Необходимо наращивать динамику на международном направлении, особенно с учетом всей международной обстановки, и стремиться к постепенному возвращению к доковидному уровню активности парламентской дипломатии", - считает спикер.

Председатель СФ высоко оценила работу российских властей и ученых по созданию вакцины от COVID-19. "Посмотрите, во всем мире по пальцам на одной руке можно пересчитать государства, которые оказались способны своими силами разработать, протестировать и запустить масштабное производство собственной вакцины. Россия - первая среди них", - отметила она. Матвиенко считает, что Россия лучше других преодолела трудности пандемии, сумев сохранить экономическую стабильность и согласие в обществе. "Тем самым мы вновь убедились в огромном жизненном потенциале России, прочности и дееспособности государственно-политической системы, высокой степени консолидации общества", - подчеркнула спикер.

У Матвиенко обнаружены антитела к коронавирусу

Теперь важно наладить процесс вакцинации, поскольку это "практически единственный способ как можно быстрее освободиться от ограничений, которые на протяжении многих месяцев буквально сковывали и экономику, и жизнь людей", считает глава Совфеда. Она попросила сенаторов тщательно мониторить ход прививочной кампании и вести разъяснительную работу. Сама Матвиенко пока отложила прививку. Она сообщила, что планировала ее поставить, но перед этим сделала анализ крови, и у нее оказались антитела. Теперь привьется, когда иммунитет исчезнет.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Песков рассказал об идеологии Путина
Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей