Совет Федерации открыл весеннюю сессию

Совет Федерации в среду собрался на первое пленарное заседание весенней сессии. В ближайшее полугодие сенаторы будут работать над преодолением последствий коронавируса и постараются восстановить международные контакты. Спикер СФ Валентина Матвиенко также попросила отслеживать возможные попытки вмешательства извне в предстоящую избирательную кампанию.

Матвиенко назвала центральным политическим событием этого года выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании в рамках Единого дня голосования, которые "должны пройти в строгом соответствии с действующим законодательством, в честной прозрачной, конкурентной предвыборной борьбе". "К сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять", - считает она. Спикер подчеркнула, что любые провокации должны пресекаться на корню. "Я уверена, что комиссия по защите государственного суверенитета будет регулярно анализировать ситуацию вокруг выборов и докладывать палате обо всех фактах, направленных на дестабилизацию политической ситуации", - добавила Матвиенко.

В весеннюю сессию Совфед также уделит большое внимание обеспечению финансовой устойчивости субъектов Федерации. "Важные задачи стоят перед палатой и в области социальной политики, в первую очередь - это защита прав и интересов семей и детей. Очень серьезный вопрос - это борьба с бедностью", - указала Валентина Матвиенко.

На ближайшие месяцы запланирован ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий. "Необходимо наращивать динамику на международном направлении, особенно с учетом всей международной обстановки, и стремиться к постепенному возвращению к доковидному уровню активности парламентской дипломатии", - считает спикер.

Председатель СФ высоко оценила работу российских властей и ученых по созданию вакцины от COVID-19. "Посмотрите, во всем мире по пальцам на одной руке можно пересчитать государства, которые оказались способны своими силами разработать, протестировать и запустить масштабное производство собственной вакцины. Россия - первая среди них", - отметила она. Матвиенко считает, что Россия лучше других преодолела трудности пандемии, сумев сохранить экономическую стабильность и согласие в обществе. "Тем самым мы вновь убедились в огромном жизненном потенциале России, прочности и дееспособности государственно-политической системы, высокой степени консолидации общества", - подчеркнула спикер.

Теперь важно наладить процесс вакцинации, поскольку это "практически единственный способ как можно быстрее освободиться от ограничений, которые на протяжении многих месяцев буквально сковывали и экономику, и жизнь людей", считает глава Совфеда. Она попросила сенаторов тщательно мониторить ход прививочной кампании и вести разъяснительную работу. Сама Матвиенко пока отложила прививку. Она сообщила, что планировала ее поставить, но перед этим сделала анализ крови, и у нее оказались антитела. Теперь привьется, когда иммунитет исчезнет.