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Стало известно, когда Apple выпустит шлем виртуальной реальности

Текст:   Богдан Бобров
21.01.2021,  
16:10
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Слухи о том, что компания Apple в недрах Купертино разрабатывает шлем виртуальной реальности, курсируют в Сети достаточно давно.

Завесу тайны немного приоткрыло агентство Bloomberg, сообщив некоторые детали о готовящемся проекте.

По информации издания, VR-гарнитура от яблочного производителя задумывается как нишевое устройство, не рассчитанное на массовую аудиторию. Цена при этом, предположительно, будет заметно отличаться в большую сторону по сравнению с аналогами от конкурентов.

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Аналитики Blomberg не предсказывают девайсу громкого успеха, но предполагают, что он может заложить фундамент для более дешевых и доступных моделей в будущем.

По прогнозам ресурса, поступления устройства в продажу не стоит ждать раньше 2022 года.

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Фото: istock
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