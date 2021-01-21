Столичная "Руна" идет в квартете лидеров баскетбольной суперлиги

В чемпионате мужской баскетбольной суперлиги 1 в этом сезоне появилась команда, которая впервые в своей короткой истории намерена претендовать на самые высокие места. Это столичная "Руна", сейчас по проценту побед входящая в квартет сильнейших клубов дивизиона.

После длительной новогодней паузы до нынешнего короткого перерыва в чемпионате суперлиги 1 было сыграно 26 матчей. Наибольшим упорством отличилась встречи, в которых участвовали столичные коллективы - "Руна", МБА и резервисты ЦСКА.

Январский отрезок начался с принципиального противостояния "Руны" и МБА - 58:59. Затем в классическом "дерби Ленинградки", но в уменьшенном варианте для резервистов ЦСКА-2 обыграл "Химки-Подмосковье" со счетом 86:84. Вскоре юные армейцы в Ижевске борьбе одолели местный клуб "Купол-Родники" - 88:87. И буквально на днях в матче МБА и ЦСКА-2 разрыв между соперниками оказался равен одному дальнему броску. "Красно-синие" победили со счетом 84:81.

Что касается "Руны", то этот клуб в январе одержал две очень важные для себя победы. На днях в гостях был повержен занимающий сейчас второе место екатеринбургский "Уралмаш" (89:76), а ранее москвичи взяли домашний реванш у полуфиналиста Кубка России, клуба "Купол-Родники" (80:66), за гостевое поражение (74:75) в первом круге.

Главным тренером "Руны" работает Олег Бартунов, в составе команды есть два результативных легионера - американский форвард Эддисон Спрюилл и тяготеющий к позиции второго центра черногорец Ален Хаджибегович. В тройку лучших бомбардиров команды входит и россиянин Федор Ключников.

Неудача в полуфинале Кубка России не сломила главного фаворита суперлиги 1 - "Самару". Волжане в январе довели свою победную серию в чемпионате до семи матчей подряд. Да и вообще, самарцы в своем пассиве "регулярки" имеют только одно поражение - от "Уралмаша".

Интересно посмотреть личную статистику игроков суперлиги 1. Если брать абсолютные показатели, то в списке бомбардиров лидирует представитель США Джастин Роберсон, по ходу сезона перешедший из ярославского "Буревестника" в "Уралмаш" - всего 293 очка (16 игр). На второй позиции серб Никола Лепоевич ("Университет-Югра", Сургут) - 267 (14). Далее идут уже упоминавшийся американец Эддисон Спрюилл из "Руны" - 254 (17), Максим Шелекето (МБА, 252 очка, 15 игр) и Александр Жигулин ("Уфимец", 249, 18).

Тем временем

Российская федерация баскетбола (РФБ) определила даты матчей финала и противостояния за третье место в розыгрыше Кубка страны, где на главных ролях команды суперлиги 1. Титул оспорят "Восток-65" и "Темп-СУМЗ-УГМК". Первый матч состоится 30 января в Южно-Сахалинске, ответный - 13 марта в городе Ревда Свердловской области. За бронзу побьются "Купол-Родники" и лидер дивизиона "Самара". Первая встреча состоится 30 января в Ижевске, повторная - 23 февраля на берегах Волги.

Положение команд в суперлиге 1

1. БК "Самара" - 15 побед - 1 поражение (процент выигрышей - 94);

2. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 13-4 (76);

3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 12-4 (75);

4. "Руна" (Москва) - 12-5 (71);

5. МБА (Москва) - 11-6 (65);

6. БК "Новосибирск" - 9-7 (56);

7. "Купол-Родники" (Ижевск) - 9-8 (53);

8. "Буревестник" (Ярославль) - 6-8 (43);

9. ЦСКА-2 - 6-10 (38);

10. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 5-9 (36);

11. "Уфимец" (Уфа) - 6-12 (33);

12. "Университет-Югра" (Сургут) - 4-10 (29);

13. "Химки-Подмосковье" - 4-12 (25);

14. "Иркут" (Иркутск) - 0-14 (0).

В плей-офф дивизиона выйдут восемь лучших команд.