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21.01.2021 11:05
Рубрика: Общество

Стоматолог проверила "народные" способы лечения зубов

Текст: Николай Грищенко
Многие люди испытывают страх перед посещением кабинета стоматолога и предпочитают терпеть зубную боль и лечиться народными способами. Врачи считают, что данные способы не только бесполезны, но и опасны для здоровья.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Использование соды с медицинскими целями встречается повсеместно. Люди часто добавляют ее в полоскания при болях в зубах, например, при воспалительных процессах. Считается, что она "вытягивает" и успокаивает.

Фото: iStock
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"Чтобы понять, насколько это, не побоюсь этого слова, опасно, достаточно представить, как сода действует на тесто. Воспаленные ткани полости рта реагируют на соду примерно так же. Отек увеличится, и мы не знаем, чем это все может закончиться. Абсолютно точно - ничем хорошим", - заявила aif.ru врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова.

Еще один распространенный рецепт - прикладывание чеснока к больному зубу. Такой вариант "лечения" может только привнести другое осложнение в виде ожога слизистой и лечить придется не только зуб, но и слизистую. Бесполезны примочки со спиртом или водкой.

"Против полоскания полости рта растворами различных трав не имею ничего. Это тот случай, когда ничего не изменится, просто воспалительный процесс продолжит развиваться", - говорит Наталия Кадькалова.

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