Syria TV: США перебросили военных из Ирака на северо-восток Сирии

США перебросили 200 своих военнослужащих из Ирака в провинцию Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Такую информацию распространил государственный телеканал страны Syria TV.

По его данным, американские военные были доставлены в Сирию вертолетами. Их разместили на незаконных базах в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, нефтяном месторождении "Эль-Омар" и газовом месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение телеканала.

Напомним, что военные США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск называет присутствие американского контингента на своей территории оккупацией и пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.