Томас Бах: Уверен, что Олимпиада в Токио состоится летом

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность в том, что Олимпийские игры в Токио пройдут летом 2021 года. Даже несмотря на резкое увеличение заболевших коронавирусом в Японии.

"На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", - сказал Бах в интервью Kyodo News.

"У нас нет плана "Б", и поэтому мы полностью привержены тому, чтобы сделать эти Игры безопасными и успешными", - добавил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом прошлого года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа .