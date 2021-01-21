Трудовая миграция в Россию снизилась почти вдвое

В 2019 году на миграционный учет было поставлено 19,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. В прошедшем году, по информации сайта МВД, - всего 9,8 миллиона. Связано это с пандемией и ограничением въезда.

Эксперты утверждают, что уже возникла нехватка трудовых ресурсов, особенно в строительной отрасли. По статистике МВД, вдвое сократилось число выданных на работу лицензий - со 127 тысяч до 63 тысяч. Примерно на такое же число уменьшилось и количество оформленных разрешений на временное проживание, патентов на работу и видов на жительство.

Однако в российское гражданство было принято больше - 656 тысяч человек, а в 2019 году - почти 498 тысяч человек.

В МВД сообщили, что большинство трудовых мигрантов работает по трудовым патентам. Это 1,3 миллиона иностранных граждан (в позапрошлом году таких было 1,7 миллиона), а 85 тысяч иностранцев имеют разрешения на работу.

Статистика МВД свидетельствует, что с гражданами государств-членов Евразийского экономического союза было заключено 368 тысяч трудовых или гражданско-правовых договоров. В 2019 году - 508 тысяч.