Туринский "Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв "Наполи" со счетом 2:0. "Старая синьора" завоевала этот трофей в девятый раз в истории.

За несколько дней до этой встречи "Ювентус" в принципиальном матче уступил "Интеру" (0:2) и еще больше отстал от лидеров чемпионата страны, а в прессе проскочила информация о возможной отставке Андреа Пирло. Сам специалист отлично понимал: поражение еще и от "Наполи" ему могут не простить.

Неаполитанцы после череды неудач набрали приличную форму. А в выходные и вовсе одержали крупнейшую победу в "серии А", разгромив на своем поле "Фиорентину" - 6:0. Но совладать с "Ювентусом" команде Дженнаро Гаттузо не удалось.

При этом "Наполи" мог перевести игру в дополнительное время. На 80-й минуте - при счете 1:0 Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти. А уже в добавленное время отличился Альваро Мората.

- Пожалуй, мы могли добиться большего. В таком важном матче может немного не повезти, в том числе с одиннадцатиметровым. Но "Наполи" побеждает и проигрывает всей командой, поэтому Инсинье не должен думать, что мы потерпели поражение из-за него, - сказал Гаттузо.

Ну а главным героем встречи стал Криштиану Роналду. Португалец открыл счет в матче, в очередной раз продемонстрировав: он находится в отличной форме.

Кроме того, по данным ряда статистиков, Роналду вышел на первое место по количеству забитых мячей в официальных матчах в истории футбола. Для португальца этот гол стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Таким образом, Криштиану превзошел достижение экс-форварда национальных команд Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов. Ранее Роналду обошел легендарного бразильца Пеле, который забил 757 мячей.

Однако существует несколько версий относительно количества голов бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана были побиты по подсчетам, в частности, ESPN и футбольного портала Squawka. По другим версиям, на счету Пеле, Бицана, а также экс-нападающего сборной Бразилии Ромарио больше голов, и Роналду до их рекорда пока не добрался.

Роналду забил 760 мячей в карьере. По подсчетам ряда статистиков, это лучший результат в истории

Тем временем мадридский "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала в гостях клубу третьего дивизиона "Алькояно". Основное время завершилось вничью - 1:1, а в овертайме хозяева забили решающий мяч, оставшись за несколько минут до того в меньшинстве после удаления. К слову, "Реал" уже в пятый раз уступает в розыгрыше Кубка команде третьего дивизиона.

По информации Marca, несмотря на столь унизительное поражение, главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан останется на своем посту. Решение о его будущем будет приниматься по окончании сезона. Сам француз после вылета из Кубка отметил, что это поражение нельзя назвать позорным.