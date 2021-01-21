При этом в опубликованных в декабре 2020 года новых правилах Twitter касательно "борьбы с ненавистью" прямо говорится, что "миссия Twitter - дать каждому возможность создавать и обмениваться идеями и информацией, а также беспрепятственно выражать свои мнения и убеждения". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин уже заявила, что блокировка озадачила Пекин. "В Сети есть много негативной информации о положении дел в Синьцзян-Уйгурском районе, не соответствующих действительности. Посольство КНР в США обязано доносить до людей правду", - подчеркнула она.
Это не первая акция Twitter, направленная на блокировку аккаунтов. Так, в июне 2020 года соцсеть удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые якобы "распространяли нужную китайским властям информацию". А в январе Twitter счел допустимым удалить аккаунт президента США Дональда Трампа с 88 миллионами подписчиков. На фоне блокировки Трампа акции Twitter. Inc упали в цене на 8-11 процентов. Неудивительно, что при такой политике Twitter, когда соцсеть берет на себя права некоего глобального цензора, пытающегося навязывать свою волю лидерам самых мощных государств мира, доверие к ней падает.
В четверг Турция запретила местным бизнесменам размещать рекламные объявления в Twitter после того, как американская компания не назначила своего представителя в стране, несмотря на требование нового турецкого закона о соцсетях. Кроме того, Анкара намерена сократить в стране трафик Twitter на 50 процентов к апрелю и на 90 процентов - к маю, если представитель так и не будет назначен. Кстати, ранее Twitter уже запрещали в Турции в 2014 году: тогда власти сочли, что через него ведется координация антиправительственных акций.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила после блокировки Трампа в Twitter, что "законодатели должны устанавливать правила, регулирующие свободу слова, а не частные технологические компании". Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал "большие технологии" одной из угроз демократии. А в Европе обсуждают законодательство, которое может дать право разделять технологические платформы, если те не соблюдают установленные правила.