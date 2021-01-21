Соцсеть Twitter приостановила действие аккаунта посольства Китая в США. Это произошло после того, как китайские дипломаты разместили в Twitter пост о том, что женщины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в настоящее время весьма эмансипированы и "перестали быть машинами по воспроизводству детей". Как заявил представитель Twitter, причиной блокировки аккаунта стало то, что опубликованный дипломатами пост "нарушает политику дегуманизации", проводимую соцсетью. Правда, осталось неясным, что негуманного нашли цензоры соцсети в китайском посте, потому что иначе, чем цифровая цензура, действия Twitter расценить невозможно.

При этом в опубликованных в декабре 2020 года новых правилах Twitter касательно "борьбы с ненавистью" прямо говорится, что "миссия Twitter - дать каждому возможность создавать и обмениваться идеями и информацией, а также беспрепятственно выражать свои мнения и убеждения". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин уже заявила, что блокировка озадачила Пекин. "В Сети есть много негативной информации о положении дел в Синьцзян-Уйгурском районе, не соответствующих действительности. Посольство КНР в США обязано доносить до людей правду", - подчеркнула она.

Это не первая акция Twitter, направленная на блокировку аккаунтов. Так, в июне 2020 года соцсеть удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые якобы "распространяли нужную китайским властям информацию". А в январе Twitter счел допустимым удалить аккаунт президента США Дональда Трампа с 88 миллионами подписчиков. На фоне блокировки Трампа акции Twitter. Inc упали в цене на 8-11 процентов. Неудивительно, что при такой политике Twitter, когда соцсеть берет на себя права некоего глобального цензора, пытающегося навязывать свою волю лидерам самых мощных государств мира, доверие к ней падает.

Анкара намерена сократить в стране трафик Twitter на 50 процентов к апрелю и на 90 процентов - к маю

В четверг Турция запретила местным бизнесменам размещать рекламные объявления в Twitter после того, как американская компания не назначила своего представителя в стране, несмотря на требование нового турецкого закона о соцсетях. Кроме того, Анкара намерена сократить в стране трафик Twitter на 50 процентов к апрелю и на 90 процентов - к маю, если представитель так и не будет назначен. Кстати, ранее Twitter уже запрещали в Турции в 2014 году: тогда власти сочли, что через него ведется координация антиправительственных акций.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила после блокировки Трампа в Twitter, что "законодатели должны устанавливать правила, регулирующие свободу слова, а не частные технологические компании". Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал "большие технологии" одной из угроз демократии. А в Европе обсуждают законодательство, которое может дать право разделять технологические платформы, если те не соблюдают установленные правила.