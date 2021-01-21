Тысяча гектаров лесных земель вошла в границы населенных пунктов

Площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшилась на 158 млн га (устранены пересечения границ лесных участков между собой и с участками других категорий земель). Около 1,1 тысячи га вошло в границы населенных пунктов.
Статья о госрегистрации недвижимости, введенная законом о "лесной амнистии", применялась 79,1 тысячи раз, из них по инициативе Росреестра - 65,4 тысячи раз (82,7%), а 13,7 тысячи раз (17,3%) заявления о проведении учетно-регистрационных действий были поданы правообладателями и органами власти.
Наиболее активны заявители в Московской (6 555 заявлений), Ленинградской областях (1 740 заявлений), Карелии (983 заявления), Иркутской (712 заявлений) и Владимирской областях (622 заявления).
При "лесной амнистии" Росреестр устраняет пересечения границ лесных участков с землями других категорий, исправляя ошибки в сведениях ЕГРН, изменяет категории земель, снимает участки с учета, если они полностью совпадают с другими участками, исправляет их границы.