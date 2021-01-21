Тысяча гектаров лесных земель вошла в границы населенных пунктов

Росреестр подвел итоги реализации "лесной амнистии" к началу 2021 года. С момента вступления в силу закона "о лесной амнистии" в 2017 году из Единого госреестра недвижимости были исключены дублирующие сведения о 43 тысячах лесных участков, исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) о 5,5 тысячи участков.

Площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшилась на 158 млн га (устранены пересечения границ лесных участков между собой и с участками других категорий земель). Около 1,1 тысячи га вошло в границы населенных пунктов.

Статья о госрегистрации недвижимости, введенная законом о "лесной амнистии", применялась 79,1 тысячи раз, из них по инициативе Росреестра - 65,4 тысячи раз (82,7%), а 13,7 тысячи раз (17,3%) заявления о проведении учетно-регистрационных действий были поданы правообладателями и органами власти.

Наиболее активны заявители в Московской (6 555 заявлений), Ленинградской областях (1 740 заявлений), Карелии (983 заявления), Иркутской (712 заявлений) и Владимирской областях (622 заявления).

При "лесной амнистии" Росреестр устраняет пересечения границ лесных участков с землями других категорий, исправляя ошибки в сведениях ЕГРН, изменяет категории земель, снимает участки с учета, если они полностью совпадают с другими участками, исправляет их границы.