Учителей научат развивать личный бренд в соцсетях

Минпросвещения и "ТопБЛОГ" (конкурс президентской платформы "Россия - страна возможностей") запускают новое направление - "Про образование". Его главная задача - популяризировать профессию педагога и образования в целом. Участниками могут стать учителя, воспитатели детских садов, сотрудники региональных министерств и департаментов просвещения, преподаватели техникумов, колледжей, а также родители учеников.

- Мы хотим сделать профессию учителя более престижной и популярной. Социальные сети помогут больше рассказывать о педагогах, их достижениях и результатах работы с детьми. Нам важно, чтобы и родители учеников получали корректную информацию о деятельности ведомства и о новшествах, которые мы внедряем в системе образования. Для этого мы должны стать ближе к аудитории - благодаря соцсетям, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Экспертами и наставниками нового направления станут представители Минпросвещения России, а также известные блогеры, уже развивающиеся в этой сфере. Например, среди них - Андрей Федотов, школьный учитель с миллионной аудиторией в TikTok.

- По просьбе участников конкурса "ТопБЛОГ" мы запускаем несколько профильных направлений в проекте. В начале года стартовала специализация "Спортивный блог в Instagram", а сегодня мы презентуем еще два новых направления: для работников сферы образования и родителей школьников, а также для самих старшеклассников. В обеих специализациях для финалистов предусмотрена система стажировок и пост-сопровождение от Минпросвещения и Российского движения школьников. Конкурсанты смогут не только повысить свои навыки успешного ведения соцсетей, но и вырасти профессионально благодаря проекту. Регистрация на конкурс открыта до 5 февраля, - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Также запущена номинация совместно с Российским движением школьников: в рамках направления "Медиасотня РДШ" дети старше 14 лет получат навыки ведения сообществ социальной сети "ВКонтакте", развития личных брендов. В каждом региональном отделении РДШ будут выбраны по 100 участников, которые пройдут обучение. К финалу проекта из них будет выбрана сотня лучших.

Главная цель конкурса "ТопБЛОГ" - создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Попробовать свои силы в нем могут абсолютно все, кто достиг 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса "ТопБЛОГ" станут профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, а также блогеры-миллионники.

Самые активные "топ-блогеры" смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора престижного образовательного направления, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в масштабный блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях нашей страны.