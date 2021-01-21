Цифровые инструменты "Почты России" - в особенности мобильное приложение компании - стали главными источниками прибыли предприятия. Об этом рассказал на пресс-брифинге глава "Почты России" Максим Акимов. Выручка компании, полученная через цифровые каналы, в 2020 году выросла на 77% до 35 млрд рублей.

Пандемия вызвала к жизни новый тип онлайн-покупателя и изменила модели потребления. Они, уверен Акимов, останутся с нами на долгие годы. "Только рынок электронной коммерции получил более 10 млн новых пользователей, чей опыт ранее вообще не был связан с онлайн-потреблением", - рассказал он. Такие метаморфозы происходили во всех областях бизнеса - и в логистике, и в потреблении медиаконтента.

В 2021 году "Почта России" дополнит сеть партнерскими пунктами выдачи посылок, а также будет развивать сеть постаматов

Вместе с изменением потребительского поведения произошла и знаковая перестройка онлайн-ретейла - российские маркетплейсы совершили практически революцию, существенно перетянув на себя спрос из трансграничной торговли.

"Особенно это коснулось сегмента мелких пакетов. То есть люди вместо того чтобы ждать неделями, предпочли покупки на российских площадках", - рассказал Максим Акимов. По оценкам компании, речь идет о более 150 млн отправлений.

Физические объемы доставки выросли в 2020 году на 10%. В 2021 году почта планирует дополнить свою сеть партнерскими пунктами выдачи посылок, а также развить сеть постаматов. Изменения коснутся и формата почтовых отделений. Розничная торговля в отделениях вызывает критику некоторых клиентов, рассказал Акимов, особенно в крупных городах, однако от розницы компания отказываться не будет, но будет улучшать состояние почтовых отделений. Сейчас в них остановлен эксперимент по продаже пива. Однако полностью отказываться от этой возможности в компании не собираются и могут к ней вернуться позже.

Акимов отметил, что 2020 год почта закончила в партнерстве со всеми ключевыми российскими онлайн-магазинами. "К доставке почты подключились все крупнейшие маркетплейсы - раньше их было только два, а сейчас десять", - отметил он.

Несмотря на существенный опыт логистики трансграничной интернет-торговли (в 2020 году компания обработала 220 млн международных отправлений), рост внутреннего рынка стал большим вызовом для почты, так как здесь высокая конкуренция в логистике. Почта организовала дистанционную работу более 20 тысяч офисных сотрудников, быстро перестроив цифровую среду внутри компании. Однако проблемы все-таки возникли - из-за остановки авиасообщения и отказа зарубежных почтовых организаций принимать отправления "Почта России" не смогла вовремя доставить грузы целого ряда экспортеров. "Тем не менее мы постарались извиниться перед клиентами и быстро сделали новый продукт, - рассказал глава почты. - Мы обеспечили за каждую задержанную посылку одну международную отправку. Сгенерировали несколько тысяч промокодов для этого, и 4200 человек ими воспользовались". По итогам года количество экспортных отправлений выросло на 23%.