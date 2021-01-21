В Android 12 появится полезная функция для дешевых смартфонов

Операционная система Android 12, выход первой бета-версии которой ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, получит новую возможность, полезную для недорогих смартфонов с малым объемом памяти.

Речь идет об особом "спящем" состоянии приложений, которые при редком использовании смогут переходить в специальный экономный режим и занимать меньше места в постоянной памяти.

При этом пользователю будет достаточно тапнуть по значку программы, чтобы та "проснулась" и вернулась в свое обычное состояние.

Стоит заметить, что речь идет лишь о тестировании функции экономии места - неизвестно, войдет ли она в финальный релиз.