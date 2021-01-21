В Эстонии после первой прививки Pfizer заболели 14 медиков

В Эстонии установлено более десятка случаев, когда люди заболели коронавирусом, несмотря на то, что им уже была сделана первая прививка Pfizer. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал "Делфи" со ссылкой на департамент здоровья республики.

К настоящему моменту в Эстонии было произведено более 20 тысяч вакцинаций, из которых более 19 тысяч - первой дозой, 841 - второй. В основном прививки сейчас ставят медперсоналу и всем работникам больниц и скорой помощи.

Между тем руководитель сети здравоохранения министерства социальных дел Хели Палусте сообщила, что больше всего отказов от вакцинации среди русскоязычных медиков Ида-Вирумаа. Однако в министерстве пока не спешат делать выводы или как-то нагнетать ситуацию.

За все время пандемии в Эстонии зафиксировано свыше 38 тысяч случаев заболевания. Умерло 349 человек.