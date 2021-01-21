Новости

ВОЗ изучает заявки на регистрацию двух российских вакцин 01:43
Высоту орбиты МКС скорректируют перед пересменкой экипажа 01:28
Посол РФ: Надеемся, что при Байдене начнется новая глава в отношениях с США 01:13
Рогозин поблагодарил ушедшего в отставку Брайденстайна за совместную работу 00:50
ВОЗ: За сутки в мире зафиксировано 496 тысяч случаев заражения COVID 00:43
Чубайс заявил о желании покинуть свои посты в РСПП 00:22
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет 00:20
В Эстонии правительство впервые может принести присягу онлайн 00:10
Сокращение половины выбросов CO2 увеличит затраты потребителей на 1-4% 00:01
Байден назначил Дэниела Смита и.о. госсекретаря США 20.01.2021
В Москве резко выросли цены в элитных новостройках 20.01.2021
Гандболисты сборной России проиграли Египту на чемпионате мира 20.01.2021
Роскосмос: Система подачи кислорода на МКС работает штатно 20.01.2021
В Германии зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID-19 20.01.2021
В Москве расширили доступ к машино-местам 20.01.2021
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 20.01.2021
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 20.01.2021
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 20.01.2021
На МКС отказала российская система получения кислорода 20.01.2021
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 20.01.2021
МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря 20.01.2021
Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 20.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20.01.2021
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20.01.2021
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
21.01.2021 00:10
Рубрика: В мире

В Эстонии правительство впервые может принести присягу онлайн

Текст: Константин Волков

Новое кабинет министров Эстонии может впервые в истории принести присягу в формате видеоконференции, без личной явки в парламент, сообщает республиканская телерадиокомпания ERR.

Фото: Francisco Seco/Pool via REUTERS
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку

Нестандартный формат присяги может быть использован из-за того, что парламент Эстонии из-за трех выявленных случаев инфицирования коронавирусом среди депутатов переведен на дистанционный режим.

Все три депутата оказались из фракции Isamaa (Отечество). Из-за этого всех членов фракции отправили в изоляцию, а остальным парламентариям придется какое-то время работать из дома.

Как отметил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, программное обеспечение работы парламента позволяет принести присягу в цифровом виде и подписать текст присяги электронной подписью.

На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас, лидер правящей Центристской партии, подал в отставку из-за коррупционного скандала. Скандал связан с получением одной из компаний по развитию недвижимости кредита от государства. Уход премьера означает автоматическую отставку правительства.

В настоящее время переговоры о формировании нового кабинета министров ведут Центристская и Реформистская партии Эстонии.

В мире Европа Эстония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома в Мадриде
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"