В Эстонии правительство впервые может принести присягу онлайн

Новое кабинет министров Эстонии может впервые в истории принести присягу в формате видеоконференции, без личной явки в парламент, сообщает республиканская телерадиокомпания ERR.

Нестандартный формат присяги может быть использован из-за того, что парламент Эстонии из-за трех выявленных случаев инфицирования коронавирусом среди депутатов переведен на дистанционный режим.

Все три депутата оказались из фракции Isamaa (Отечество). Из-за этого всех членов фракции отправили в изоляцию, а остальным парламентариям придется какое-то время работать из дома.

Как отметил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, программное обеспечение работы парламента позволяет принести присягу в цифровом виде и подписать текст присяги электронной подписью.

На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас, лидер правящей Центристской партии, подал в отставку из-за коррупционного скандала. Скандал связан с получением одной из компаний по развитию недвижимости кредита от государства. Уход премьера означает автоматическую отставку правительства.

В настоящее время переговоры о формировании нового кабинета министров ведут Центристская и Реформистская партии Эстонии.