В Госдуме поищут иностранный след в призывах к участию в незаконных акциях

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России собирается оперативно изучить материалы о возможной причастности зарубежных сил к распространению в ряде социальных сетей призывов к участию в несанкционированных акциях в ближайшие выходные. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев.

- Распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, особенно, в социальных сетях, популярных среди подростков, является грубым нарушением закона, - подчеркнул он. - Необходимо понять, кто за этим стоит.

Парламентарий напомнил, что ранее комиссией был выявлен иностранный след в протестных акциях в Москве летом 2019 года.

Генеральной прокуратурой, продолжил глава комиссии, уже приняты меры к ограничению таких противозаконных материалов. "Внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации, - уточнил он. - Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона".

- Хочу напомнить всем, кто призывает к беспорядкам, - это недопустимо и незаконно, - резюмировал Пискарев. Он выразил уверенность, что виновные обязательно будут выявлены и понесут должное наказание.