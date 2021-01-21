В Киргизии определились с датой инаугурации нового президента республики - Садыра Жапарова. Как сообщают в аппарате главы государства, победителя досрочных выборов приведут к присяге на следующей неделе.

Инаугурация назначена на 28 января. Ее собираются провести в центре Бишкека, в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова при большом количестве приглашенных. В том числе - представителей дружественных стран, которым администрация президента направила приглашения. Глав государств, по ее данным, среди них не будет из-за пандемии. Церемония пройдет с участием глав дипломатических миссий и представительств международных организаций.

Инаугурация позволит Садыру Жапарову официально вступить в должность главы Киргизии. Вчера поздним вечером ЦИК республики закончил ручной подсчет бюллетеней и объявил окончательные результаты досрочных выборов. За Жапарова проголосовали 79,2 процента избирателей, пришедших на участки.

По словам руководителя аппарата президента Суйунбека Касмамбетова, избранный президент Садыр Жапаров уже сложил с себя полномочия главы правительства. Кабинет министров автоматически ушел в отставку. До избрания нового состава правительства, чиновники продолжат работать в качестве исполняющих обязанности.

Досрочные выборы президента прошли в Киргизии 10 января. Предшественник Садыра Жапарова - Сооронбай Жээнбеков - ушел в отставку на волне массовых протестов в октябре 2020 года, проработав в должности всего половину срока, на который избирался.