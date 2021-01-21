Несмотря на масштабную кампанию дезинформации в СМИ, в аргентинской провинции Буэнос-Айрес на вакцинацию "Спутником V" записалось уже более миллиона человек. Об этом рассказал губернатор провинции Аксель Кисильоф. Самому губернатору, уточняет издание Pagina 12, в эту среду сделали прививку вторым компонентом векторной вакцины, разработанной российским Институтом Гамалеи.

В комментарии для прессы Кисильоф рассказал, что почти 100 тысяч аргентинских медиков, которые работают в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом людьми, уже привиты первым компонентом препарата. И начиная с этой недели они начнут получать прививку со вторым компонентом. Напомним, что ранее аргентинский регулятор санкционировал применение вакцинацию "Спутником V" для лиц старше 60 лет. Как отметил губернатор провинции Буэнос-Айрес, из миллиона записавшихся почти 350 тысяч - граждане из этой категории. Причем записывались они в электронной системе задолго до того, как использование вакцины было одобрено.

Кстати, первым аргентинцем старше 60 лет, привитым от коронавируса российским препаратом, стал министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Голлан. "Сегодня я вакцинировался с той же надеждой, разделяемой миллионами аргентинцев, которые хотят положить конец пандемии и знают, что это правильный путь", - написал Голлан в своем аккаунте в Twitter.

Тем временем внимание к вакцине "Спутник V" в Латинской Америке продолжает расти. На прошлой неделе ее использование одобрили в Парагвае, еще ранее - Боливия и Венесуэла. С Каракасом подписано и отдельное соглашение о производстве препарата. Вопрос об одобрении в настоящее время находится на рассмотрении властей Уругвая и Перу. Несмотря на отсутствие разрешения, партия вакцины в 400 тысяч доз должна быть доставлена в Мексику уже на следующей неделе, о чем на днях рассказал глава МИД этой страны Марсело Эбрард.