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21.01.2021 20:22
Рубрика: В мире

В очередь с надеждой

Более миллиона аргентинцев записались на вакцинацию "Спутником V"
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Несмотря на масштабную кампанию дезинформации в СМИ, в аргентинской провинции Буэнос-Айрес на вакцинацию "Спутником V" записалось уже более миллиона человек. Об этом рассказал губернатор провинции Аксель Кисильоф. Самому губернатору, уточняет издание Pagina 12, в эту среду сделали прививку вторым компонентом векторной вакцины, разработанной российским Институтом Гамалеи.

В комментарии для прессы Кисильоф рассказал, что почти 100 тысяч аргентинских медиков, которые работают в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом людьми, уже привиты первым компонентом препарата. И начиная с этой недели они начнут получать прививку со вторым компонентом. Напомним, что ранее аргентинский регулятор санкционировал применение вакцинацию "Спутником V" для лиц старше 60 лет. Как отметил губернатор провинции Буэнос-Айрес, из миллиона записавшихся почти 350 тысяч - граждане из этой категории. Причем записывались они в электронной системе задолго до того, как использование вакцины было одобрено.

Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"

Кстати, первым аргентинцем старше 60 лет, привитым от коронавируса российским препаратом, стал министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Голлан. "Сегодня я вакцинировался с той же надеждой, разделяемой миллионами аргентинцев, которые хотят положить конец пандемии и знают, что это правильный путь", - написал Голлан в своем аккаунте в Twitter.

Тем временем внимание к вакцине "Спутник V" в Латинской Америке продолжает расти. На прошлой неделе ее использование одобрили в Парагвае, еще ранее - Боливия и Венесуэла. С Каракасом подписано и отдельное соглашение о производстве препарата. Вопрос об одобрении в настоящее время находится на рассмотрении властей Уругвая и Перу. Несмотря на отсутствие разрешения, партия вакцины в 400 тысяч доз должна быть доставлена в Мексику уже на следующей неделе, о чем на днях рассказал глава МИД этой страны Марсело Эбрард.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса

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