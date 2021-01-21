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21.01.2021 12:02
Рубрика: Происшествия

ФСБ предотвратила нападение подростков на подмосковную школу

Текст: Иван Петров
В Московской области разоблачены двое подростков, вероятно, готовивших вооруженное нападение на школу, в которой один из них учился, а другой - недавно выпустился. Спецоперацию по предотвращению этого преступления и задержанию парней в Люберецком районе Подмосковья провели сотрудники ФСБ совместно с полицией.

"Сотрудники полицейского подразделения по противодействию экстремизму совместно с УФСБ по Московской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий установили личности двух подростков из подмосковного поселка Красково. Они с февраля 2020 года во время просмотра видеоматериалов на Youtube узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. - По словам самих задержанных, они обсуждали план возможного нападения на школу с использованием холодного и огнестрельного оружия".

Фото: Алексей Малашенко/ТАСС
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Отмечается, что один из задержанных - ученик 10-го класса одной из подмосковных школ, второй - учащийся 1-го курса колледжа. Обоим по 16 лет. У подростков при обыске были найдены "два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом". Кроме того, у них были изъяты 9 пиротехнических изделий (петард) вместе с металлическими пулями, являющихся наконечниками на петардах при стрельбе. У подростков также были обнаружены тактические перчатки, черный плащ, маска и белая футболка с надписью на английском языке "естественный отбор".

В настоящее время в отношении подростков проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Скорее всего, уголовное дело будет возбуждено по нескольким статьям УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом", "незаконный оборот оружия" и "незаконное изготовление оружия".

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