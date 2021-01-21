В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19

В Сети набирают обороты фейковые сайты по продаже вакцины от COVID-19. Об этом предупреждают эксперты Роскачества. Преимущественно мошенники предлагают приобрести вакцины зарубежного производства.

"Только за первые 12 дней 2021 года было зафиксировано более тысячи фейков и объявлений, связанных с коронавирусом (более 100 в день), достаточно значительная их часть (более 500 объявлений в соцсетях и поисковых системах) посвящена продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19", - приводятся в сообщении слова главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.

Особенное беспокойство, указывают в Роскачестве, вызывает то, что мошенники активно "продают" через интернет вакцины от COVID-19. "В том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины - например, от компаний Pfizer и Moderna", - отмечают эксперты.

Они также напоминают, что в Россию эти вакцины пока не поставляются и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. "Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то "вакцину", никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество", - подчеркнули в Роскачестве.

По словам замруководителя Роскачества Ильи Лоевского, все связанные с зарубежными вакцинами предложения являются фейком!

Чтобы обезопасить свое здоровье и кошелек, эксперты советуют не переходить по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковых системах на сомнительные сайты. Также не рекомендуется вводить там свои данные и приобретать нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID-19.