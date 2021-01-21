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21.01.2021 17:48
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах

Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова

В январе 2021 года начали действовать новые "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В них совершенно новый раздел, связанный с цифровой образовательной средой, с дистанционным обучением, использованием мобильных телефонов. Есть ли нормы использования компьютеров при очном и дистанционном обучении? На этот вопрос партнера "Российской газеты" - главного редактора сетевого издания Ulus media Ньургуйааны Стручковой из Якутска в ходе "горячей линии" ответила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ирина Брагина: Согласно новым санитарным правилам, дети 1-2 класса должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут. А старшеклассники - 35 минут. Прописаны также технические требования к электронным устройствам. Так, диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. Есть важное уточнение.

Если ребенок во время просмотра учебного фильма, программы должен что-то законспектировать в тетради, то, согласно санитарным нормам, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать: для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, а для 5-9-х классов - 15 минут. При этом экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 сантиметров. По санитарным правилам, планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа, и громкость - не более 60% от максимальной.

Родителям важно помнить, что во время дистанционного обучения, где используются электронные устройства, занятия должны заканчиваться не позднее 18:00. А продолжительность урока не должна превышать 40 минут. Между уроками должна быть перемена, которая позволяет переключиться на какую-то активную деятельность и дать возможность восстановиться. Должен быть и перерыв на обед, если это вторая смена.

Роспотребнадзором разработаны рекомендации для взрослых и детей по вопросам организации режима дня, рабочего места на дистанционном обучении, дезинфекции ЭСО, здорового образа жизни и другие, которые размещены на официальном сайте Роспотребнадзора.

Полную версию "горячей линии" читайте в ближайшем выпуске "Российской газеты".

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