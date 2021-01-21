В российский прокат сегодня, 21 января, выходит фильм из программы престижного американского кинофестиваля независимого кино Sundance 2020 "Девушка, подающая надежды". Ровно через год после международной премьеры картина добралась до российского зрителя. Как говорится, лучше позже, чем никогда. Тем более, что она заслуживает внимания. С одной лишь оговоркой - постарайтесь выбрать версию на языке оригинала с субтитрами. Фильм таков, что полутона имеют значение, а искушенный зритель ведь хочет понять истинный смысл творения, не так ли?

Уж сколько раз твердили миру, начиная с книги "Граф Монте-Кристо", что месть не приносит мстителю никакого удовлетворения. Однако, желающих повторить путь Эдмона Дантеса - несправедливо обиженного человека, который воздал всем по заслугам, меньше от этого не становится. В данном случае перед нами - женский вариант темы. Режиссер картины - актриса и сценаристка Эмиральд Феннел. Это ее дебют в таком качестве. А как сценаристка Феннел известна по сериалу "Убивая Еву", где тоже играют сильные женщины, с не менее сильными мотивами для своих поступков. За второй сезон "Убивая Еву" Эмиральд Феннел номинировали на премии "Emmy" и "Золотой Глобус". В фильме "Девушка, подающая надежды" Феннел, как сценарист, выступила попроще, но при этом сумела затронуть многие больные проблемы и вопросы для людей обоих полов.

Главную роль, девушки с пророческим именем Кассандра, играет Кэрри Маллиган - актриса, известная по проектам "Великий Гэтсби", "Воспитание чувств", "Доктор Кто", "Драйв" и другим. Кассандра действительно подавала большие надежды - она прехорошенькая, прекрасно училась в медицинском вузе, все у нее должно было быть путем, как говорится, но жизнь привела ее совсем на другую дорогу. И свернуть с нее девушка не в состоянии.

Если человек попал в сложную ситуацию, другие часто учат его забыть, выбраться, проработать с психологом и идти дальше. Кассандра не может идти дальше, потому что ситуация с ее любимой подругой Ниной, попавшей в беду, и, вследствие печальных событий, ушедшей из жизни, не отпускает ее. Кассандра живет как зацикленный пони, который движется по одному и тому же кругу. Ей уже 30, а ни приличной работы, ни семьи, ни парня, ни друзей - никого у нее нет. Судьба Нины не позволяет ей никому доверять. Ощущение незаконченного дела стоит на ее пути, как барьер, который не позволяет ей идти дальше.

В трейлере фильма зритель видит яркую "замануху". Парни, отдыхающие в ночных клубах наблюдают за некоей девушкой, напившейся в хлам. Почти для каждого из них - это соблазн воспользоваться ситуацией, ведь наутро эта крошка не будет помнить ничего из того, что с ней произошло. Такие искатели легкой добычи ведут девушку к себе домой, но тут оказывается, что она и не пьяна вовсе...

Выясняется, что таким образом Кассандра пытается поставить свою жизнь на место. Одно дело, если бы она опустошала карточки парней, звонила их официальным подругам, шантажировала... Но нет, такими ситуациями она пытается помочь самой себе, но не каждому из непорядочных ухажеров. И в этом смысле фильм "Девушка, подающая надежды" никакой не "Шоу Герлз" Пола Верхувена, где одна подруга мстит за другую так, что обидчикам мало не покажется. В этом смысле "Девушка, подающая надежды" гораздо лучше. Потому что режиссер усугубляет ситуацию, доводя ее до преступления, но при этом раскрывает психологию персонажей так, что каждого из них невозможно забыть.

Для Эмиральд Феннел важно показать, как человек уважаемый, рукопожатный, прошедший у общества тест на "хорошесть", на самом деле оказывается тем, кто таким образом заметает следы. Обидчик Нины и его одногруппники по институту (при их соглашательстве состоялось непоправимое) делают вид, что ничего не произошло, что все осталось в прошлом, они же были детьми. Ситуацию удалось замять, жизнь начать переписывать набело - авось, пронесет. Но по счетам всегда нужно платить. Не одной валютой, так другой. Прошлое настигает в самый неподходящий момент. Хотя бы и так: у жертвы, которая замолчала навсегда, найдется подруга, готовая призвать к ответу. В тот момент, когда даже мать потерпевшей советует Кассандре забыть и жить своей жизнью, девушка не отступается от задуманного. Она успокоится и замолчит только тогда, когда каждый участник давней истории получит по заслугам.

В итоге плохо всем. И как жить дальше не знает никто. Наказание по закону не всегда означает искупление в душе, осознание и раскаяние. И Феннел, столкнув зрителя во всеми этими "девчачьими проблемами", оставляет его в подвешенном состоянии. Как жить дальше, если и простить нельзя, и отомстить невозможно? Фильм не то, что надежды не подает, а устраивает такой раздрай в душе, что лучше о таком не говорить. А говорить-то во времена дела Харви Вайнштейна и ему подобных надо. Вот Феннел и выбрала такой путь. А впереди у нее еще мюзикл "Золушка", музыку к которому пишет Эндрю Ллойд Уэббер. Можно только представить, какие надежды будет подавать эта Золушка, если над сценарием работает сама Эмиральд Феннел. Может, сразу назвать будущий фильм, например так: "Убивая мачеху" или "Убивая принца"?

Кстати, зритель продвинутый обратит внимание, что в титрах фильма "Девушка, подающая надежды", фигурирует еще одно знакомое имя - Марго Робби. Известная актриса в этом фильме выступает как продюсер (Эмиральд Феннел, кстати, тоже). И вот как представишь себе Марго Роби в роли Харли Квинн с битой в руке, а потом Кэрри Маллиган в костюме медсестры и холодной местью в глазах, сразу скажешь мужской части аудитории: "Вы подумайте хорошенько, перед тем, как идти в кино. Потому что после этого фильма вы либо начнете бояться женщин, либо начнете относиться к ним так, как нужно - по-человечески, если не делали так до сих пор".